На границе с Польшей несколько дней будет работать дополнительный пешеходный КПП
В августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска.
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Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.
Отмечается, что пункт пропуска будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши.
«По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8-10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт «Лубня - Волосатое» на украинско-польской границе», - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОГА отметили, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.
«Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы - по биометрическому паспорту или Шенгенской визе», - добавили в ОГА.
Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали на украинско-польской границе гражданина Украины, который вез 25 поддельных удостоверений личности.