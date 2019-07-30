На границе с Польшей несколько дней будет работать дополнительный пешеходный КПП

Пункт пропуска "Лубня - Волосатое" будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши.

В августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска.

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Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

Отмечается, что пункт пропуска будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши.

«По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8-10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт «Лубня - Волосатое» на украинско-польской границе», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГА отметили, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

«Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы - по биометрическому паспорту или Шенгенской визе», - добавили в ОГА.

Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали на украинско-польской границе гражданина Украины, который вез 25 поддельных удостоверений личности.