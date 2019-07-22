Рейсы из аэропорта Днепра на время реконструкции перенесут в Запорожье

Параллельно в аэропорту Запорожья проводится строительство нового терминала.

На время проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра, авиарейсы, которые выполнялись с него, перенесут в аэропорт Запорожья.

Об этом сообщает «ЦТС».

Параллельно в аэропорту Запорожья ведется строительство нового терминала. Его планируют завершить к концу 2019 года. Это позволит беспрепятственно принимать дополнительную нагрузку на аэродром, связанную с переносом туда авиарейсов из Днепра.

Читайте такжеЗеленский пообещал выделить средства на реконструкцию аэропорта «Днепр»

Ранее реконструкции аэропорта в Днепре пообещал способствовать президент Владимир Зеленский.

Отметим, что Зеленский не первый президент, который обещает восстановить аэропорт в Днепре. Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о построении нового аэропорта, который должен располагаться между Днепром и Запорожьем. Выделение средств на это Порошенко назвал одним из требований, необходимых для того, чтобы он подписал бюджет на 2019 год.

17 апреля 2019 года на проектирование нового аэропорта правительство направило 200 млн грн ($7,78 млн), но уже 19 июня от идеи строительства нового аэропорта отказались и приняли решение направить эти средства на реконструкцию старого аэропорта Днепра.