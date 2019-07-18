Праздник украинской культуры и вкусной еды: в Яремче состоится Первый открытый Гуцульский карнавал

Организаторы мероприятия обещают яркое действо, которое продемонстрирует гостеприимство и колорит обычаев, обрядов, культуры и кухни жителей Гуцульщины.

Уже в следующие выходные, 27 и 28 июля, карпатский городок Яремче отмечает свой самый главный праздник - День города.

В этом году в честь этого события организаторы мероприятия устроят Первый открытый Гуцульский карнавал, в котором примут участие более 30 карнавальных платформ. Каждая из платформ будет представлена – местными аграриями, фермерами, производителями эко-продукции, народными мастерами и ремесленниками, дизайнерами одежды и аксессуаров, туристическими агентствами, местными отелями, ресторанами и музейными комплексами. Фантазию и размер платформы организаторы не ограничивают. Единственное условие – платформа должна содержать элементы гуцульской культуры, быта, традиций и ремесла.

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Победителя лучшей платформы определят с помощью онлайн голосования. За первое место предусмотрено денежное вознаграждение.

Отдельной частью программы станет приготовление гигантского казана грибной похлебки. Уху сварят из белых лесных карпатских грибов с традиционным гуцульским рецептом. Отведать местную грибную уху смогут все желающие бесплатно.

Организаторы мероприятия обещают яркое действо, что продемонстрирует гостеприимство и колорит обычаев, обрядов, культуры и кухни жителей Гуцульщины.

27 и 28 июля в Яремче пройдет ярмарка местных товаров и продуктов. Для участников и гостей праздника запланированы многочисленные мастер-классы, дегустации традиционных гуцульских блюд, посещение усадеб и культурных центров. Будут представлены различные виды народного искусства – роспись на стекле, лозоплетение, вышивка, ткачество, кузница, гончарство и художественная роспись керамики. Гостей и участников фестиваля гостеприимно будет принимать неизменный партнер Дня города Яремча - Romantik Spa Hotel.