Украинцы оказались среди лидеров по поездкам на отдых на Мальдивы

Рост турпотока из Украины на Мальдивы по итогам прошлого года составил 17,6% и является одним из самых больших среди европейских стран.

По итогам 2018 года 9 722 украинских туристов отдохнули на курортах Мальдивских островов, что позволило Украине войти в 20-ку стран Европы, туристы из которых больше всего посещают Мальдивы.

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Об этом сообщили в Офисе туризма и промоции Мальдив.

Рост турпотока из Украины по итогам прошлого года в сравнении с 2017 годом составил 17,6% и является одним из самых больших среди европейских стран. По этому показателю Украина заняла 8 место среди 32 стран Европы.

По статистическим данным 2019 года, с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, украинских туристов на Мальдивах снова увеличилось — на этот раз на 8,3%.

Самый большой рост турпотока на Мальдивы по результатам 2018 года показала Польша, увеличение числа туристов из которой наблюдается на уровне 38,2%.

В то же время больше всего на Мальдивах на сегодня отдыхает туристов из Китая, Великобритании, Германии и Италии.

Отметим, что прямого регулярного авиасообщения, а также чартерных рейсов туроператоров между Украиной и Мальдивской республикой пока что нет.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, что в июне 2019 года украинцы побили собственный рекорд по количеству авиарейсов на летние курорты.