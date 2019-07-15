Оазис среди степи: журналисты показали маленькие Альпы на Николаевщине (видео)

Сама местность как будто специально создана как для активного релакса, так и пассивного.

Скалы, почти горная река, крутые пороги — идеальные для сплава на надувных лодках. Тепленькая водичка — то, что надо для спокойного купания. А еще — острова, где можно просто поселиться.

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"Маленькие Альпы Николаевщины" - так журналисты окрестили эту живописную местность. Хотя настоящее название — Мигия — село на берегу Южного Буга. Оно очарует не только красотой, но и соблазнит ценам на отдых, говорится в сюжете ТСН.

Кемпинг здесь стоит 100 грн/сутки, территории оборудованы - здесь есть летний душ, туалеты, кафе и зоны для досуга.

Главный досуг здесь - рафтинг, то есть сплав по реке на разных надувных лодках, который стоит в среднем 200 грн.

Ранее УНИАН.Туризм рассказал о возможностях для отдыха на Днестре в Ивано-Франковской области.