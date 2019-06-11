Крупнейший в ЕС автоперевозчик-лоукостер FlixBus открыл представительство в Украине

Сейчас компания FlixBus выполняет рейсы из Киева, Житомира, Ровно и Львова до Германии (Берлин, Дрезден, Мюнхен, Лейпциг, Штутгарт, Франкфурт, Дюссельдорф, Кельн, Ганновер, Карлсруэ, Росток), Венгрии (Будапешт), Польше (Краков) и Австрии (Вена).

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе - немецкая компания FlixBus - открыла представительство в Украине и в этом году намерена открыть внутренние перевозки.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман на пресс-конференции при участии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

«Я очень рад, что после нескольких месяцев планирования и подготовки мы официально зарегистрировали компанию в Украине и имеем команду в Киеве, которая платит налоги в местный бюджет», - сказал он.

Леман отметил, что первые рейсы FlixBus состоялись в 2017 году.

«Мы делали небольшой перерыв, однако сейчас Киев, Житомир, Ривне и Львов имеют ежедневное сообщение с Германией (Берлин, Дрезден, Мюнхен, Лейпциг, Штутгарт, Франкфурт, Дюссельдорф, Кёльн, Ганновер, Карлсруэ, Росток), Венгрией (Будапешт), Польшей (Краков) и Австрией (Вена)», - сообщил Омелян.

По словам Лемана, эти маршруты выполняются автобусным партнером FlixBus - компанией «Евроклуб».

Он подчеркнул, что на на данном этапе на украинских маршрутах будет задействовано два десятка автобусов.

«Это будут не автобусы в фирменной зеленой ливрее, а автобусы украинской компании-партнера, которые будут иметь логотип FlixBus»,- сказал Леман.

Также он отметил, что в планах на 2019 год - начать выполнение рейсов из Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.

Также Леман сообщил, что в этом году планируется запустить внутренние рейсы по Украине.

Ранее Flixbus продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города. А собственно услугу перевозки из Украины осуществляли компании-партнеры.