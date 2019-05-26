Крупнейший лоукостер Европы открыл украиноязычную версию своего сайта
19:45, 26 мая 2019Новости туризма
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Ранее Ryanair перешел на правильную транслитерацию трех украинских городов - Kyiv, Odesa, Lviv.
Иллюстрация REUTERS
Крупнейший лоукостер Европы – ирландская авиакомпания Ryanair - открыла украиноязычную версию своего официального сайта.
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«Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно», – написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Напомним, ранее лоукостер Ryanair перешел на правильную транслитерацию трех украинских городов - Kyiv, Odesa, Lviv.
Как сообщал УНИАН, лоукостер Ryanair начал свою работу в Украине осенью прошлого года.
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