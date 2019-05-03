Авиакомпания LaudaMotion с 6 ноября запустит рейсы из Киева в Штутгарт

Согласно системе бронирования, билеты на 6 ноября можно купить по цене от 22 евро в одну сторону.

Австрийская авиакомпания LaudaMotion, являющаяся дочерней компанией крупнейшего европейского лоукостера Ryanair, с 6 ноября запустит рейсы из Киева в Штутгарт (Германия).

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Как говорится в системе бронирования Ryanair, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты на 6 ноября можно купить по цене от 22 евро в одну сторону.

Как сообщал УНИАН, с февраля LaudaMotion начала выполнять рейсы по маршруту Киев-Вена.