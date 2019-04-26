Более трех миллионов тюльпанов зацвело в Кропивницком (видео)

В местный дендропарк съезжаются десятки тысяч туристов.

Более трех миллионов тюльпанов зацвело в Кропивницком.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Чтобы посмотреть на их цветение, в местный дендропарк съезжаются десятки тысяч туристов. В этом году начало активного цветения тюльпанов несколько задержалось из-за прохладной весны, и именно из-за этого они дольше будут радовать глаз.

«С весны мы заказываем новые коллекции тюльпанов из Нидерландов. А осенью мы их высаживаем и обновляем. Мы стараемся сделать так, чтобы каждая коллекция, каждая клумба отличалась от предыдущих лет», - рассказала директор парка Лариса Онул.

Специалисты говорят, что в этом году сезон цветения тюльпанов в центре Украины продлится дольше, чем обычно – где-то до середины мая.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине зацвело более двухсот тысяч тюльпанов. Тюльпаны пяти разновидностей покрывают два гектара поля. Сезон любования цветами продлится всего две недели. В Любимовку караванами тянутся туристы ради хороших эмоций и красивых фотографий. Местные жители гордятся своей «Голландией» и делятся в соцсетях яркими фотографиями.