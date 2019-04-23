Украинцам дали советы перед сезоном отпусков

В МИД призывают граждан помнить о случаях задержки авиарейсов в 2018 году в аэропортах Египта, Туниса, Турции, Черногории.

В Министерстве иностранных дел Украины дали ряд рекомендаций украинцам, планирующим путешествия за границу, в связи с приближением сезона отпусков.

Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины в связи с возможными форс-мажорными обстоятельствами в международных аэропортах.

В частности, в связи с приближением сезона отпусков и каникул, увеличением числа граждан, которые будут путешествовать воздушным транспортом, а также возможным возникновением непредвиденных обстоятельств в международных аэропортах, которые могут приводить к задержке рейсов, МИД в очередной раз призывает граждан Украины, планирующих путешествия за границу, принять во внимание ряд рекомендаций.

Дипломаты рекомендуют украинцам тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть; внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию о действиях в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым можно обратиться в любой момент, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

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Также изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг; учитывать ситуацию с безопасностью в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие.

В МИД советуют зарегистрироваться на ресурсе департамента консульской службы «Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу(«ДРУГ»), а также использовать ресурс МИД.

Кроме того, украинские дипломаты призывают помнить о случаях задержек авиарейсов в 2018 году в аэропортах Египта, Туниса, Турции, Черногории.

Информация о правах пассажиров размещена на веб-ресурсе Государственной авиационной службы Украины.

В то же время, если в международном аэропорту сложились непредвиденные обстоятельства, украинцам рекомендуется принять ряд мер, в том числе безотлагательно установить и поддерживать связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказания медицинской и другой необходимой помощи; информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине; безотлагательно позвонить на «горячую линию» посольства или консульства в стране пребывания, или на круглосуточную «горячую линию» МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.