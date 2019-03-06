Директор аэропорта «Харьков» рассказал об открытии новых авиарейсов из города

По его словам, успешное проведение переговоров с Ryanair и старт их полетов из аэропорта является приоритетом этого года.

Коммерческий директор аэропорта «Харьков» Владислав Ильин надеется, что в этом году лоукостер Ryanair все же полетит из города.

Читайте также«Борисполь» открывает лоукост-терминал: какие авиакомпании будут летать из него

Об этом он рассказал в интервью порталу «У відпустку».

По его словам, успешное проведение переговоров с Ryanair и старт их полетов из аэропорта является приоритетом этого года.

“На сегодня в переговорах с Ryanair трудности возникают, в большей степени, операционного плана. Например, если из той же Польши во Львов рейс выполняется около часа, то до нас – два. Получается, что вместо одного рейса в Харьков, лоукостер может выполнить из Польши два рейсы, например, во Львов и Милан”, - сказал Ильин.

По его словам, шанс на то, что Ryanair полетит с летнего расписания, полеты по которому стартуют в последнее воскресенье марта, есть, но он маленький. На летнее расписание уже спланированы загрузки почти всех самолетов. “Поэтому, я думаю, что с летнего расписания, если и появятся рейсы, то не больше одного-двух направлений. Но уже больше рейсов в Ryanair появится из Харькова с зимнего расписания”, - сказал он.

Ильин добавил, что есть несколько других стран, куда из Харькова мог бы летать Ryanair. Например, мы бы хотели, кроме Германии и Польши, соединить Харьков с Прибалтикой. Я думаю, что большой потенциал есть для развития рейсов в Литву и Латвию. Меньше летают в Эстонию.

Также аэропорт обсуждает с Ryanair полеты в страны Средиземноморья. Но эти планы могут быть реализованы только с лета 2020 году, спрогнозировал он.

Ильин также рассказал о переговорах с Wizz Air относительно расширения карты маршрутов из города. “Мы уже фактически договорились с ними о новых направлениях, но операционные вопросы мешают их реализовать в кратчайшие сроки. Например, в ЕС существует правило о том, что экипажи не могут работать больше чем 12 часов. Но при расчете полетов из Харькова иногда так получается, что лоукостер не вписывается в это ограничение”, - сказал он.

Например, Wizz Air интересуется расширением географии полетов от нас в Германию. Но у перевозчика нет базы в этой стране. “Получается, что для того, чтобы уложиться в указанные 12 часов и выполнить рейсы из Харькова в Германию, Wizz Air необходимо сначала полететь из ближайшей к нам базы. Одна из таких находится в Вроцлаве. Поэтому самолет сначала выполняет полет из Вроцлава в Дортмунд, потом в Харьков, потом обратно в Дортмунд и уже после этого возвращается во Вроцлав. Сложно подобрать для Харькова такие стыковки, чтобы уложиться в 12 часов. Приходится очень тщательно искать варианты, что усложняет процесс реализации запланированного”, - рассказал Ильин.

По его словам, самый большой нераскрытый потенциал на рейсах из Харькова находится на маршрутах в Германию. Среди пассажиров из Харькова имеют спрос примерно те же направления, что и среди киевлян. “Поэтому мы ведем переговоры по открытию рейсов в те же немецкие города, откуда уже летают из столицы Украины европейские лоукостеры. В частности, сейчас в них больше всего рейсов из Киева в такие города Германии, как Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен (Мемминген)”, - сказал он.

Ильин добавил, что Wizz Air уже распланировала все на летнее расписание. “Я думаю, что если что-то и появится, то ближе к осени. Также, как и в случае с Ryanair, мы обсуждаем с Wizz Air, в первую очередь, открытие новых рейсов в Германию”, - сказал он.

Также из аэропорта Харькова в Баку в этом году начинает летать азербайджанская авиакомпания Buta Airways. Кроме того, начал выполнять, кроме чартерных, регулярные рейсы лоукостер SkyUp. Первым таким направлением стал Харьков-Шарджа. После того, как полеты в Шарджу будут прекращены в мае, с сентября перевозчик начнет летать в Дубай. В марте начинает полеты в Рим и Милан итальянский лоукостер Ernest.

Также аэропорт ведет переговоры об открытии полетов в страны Средиземноморья, в частности, со SkyUp. С июня они открывают регулярные рейсы до Барселоны. Раньше от нас выполнялись только чартерные полеты в этот испанский город, добавил Ильин. Также, по его словам, есть максимальные шансы, что SkyUp откроет рейсы Харьков-Париж.

Напомним, в 2018 году аэропорт “Харьков” обслужил более 960 тысяч пассажиров. В 2019 году руководство аэропорта планирует достичь пассажиропотока 1,2 млн человек, то есть рост будет примерно на 25%.