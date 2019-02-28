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Украина за три года может достичь отметки в 40 миллионов авиапассажиров – Омелян

00:29, 28 февраля 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает «Прямой».

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"На самом деле рынок развивается, рынок растет. И мы убеждены, что тот рекорд, который в прошлом году, а это более 20 миллионов пассажиров – абсолютный рекорд для Украины – будет существенно увеличен как в этом году, так и в последующих годах. И я для меня лично совершенно очевидно, что мы можем достичь 40 миллионов пассажиров ежегодно в течение ближайших трех лет", - сказал Омелян.

Он отметил, что для такого развития необходимо строить аэропорты.

"И я очень рад, что президент Украины выступил с инициативой строительства нового аэропорта в Днепровской области, и что мы приступаем серьезно к развитию региональных аэропортов. Мы в этом году завершаем одесский аэродром, абсолютно новая взлетная полоса. Это и новое качество, которое позволяет развивать авиацию, делать ее дешевой и удобной для граждан", - добавил Омелян.

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Теги: #Украина#пассажиры#аэропорты