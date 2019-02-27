МАУ предупредила о задержках рейсов из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном

В частности, задерживается рейс МАУ из Дели в Киев, а также ожидается задержка вылета рейса авиакомпании из Киева в Тель-Авив.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) предупредила о задержке рейса из Дели (Индия) в связи с обострением военного противостояния между Пакистаном и Индией, из-за чего воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

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«Из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов, что привело к задержке многих рейсов, вылетающих и прибывающих в Международный аэропорт Дели, в том числе и рейса МАУ PS392. После получения разрешения рейс вылетел в Киев альтернативным маршрутом через Оман и Иран, что позволяет обойти закрытые зоны. В связи с этим самолет прибудет в столицу Украины с задержкой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемое время прибытия - 22:00 по местному киевскому времени.

Также, на запрос УНИАН отметили, что ожидается задержка рейса из Киева в Тель-Авив, который запланирован на 19:30.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля из-за обострения военного противостояния Пакистан и Индия закрыли воздушное пространство для коммерческих рейсов и аэропорты.

Напряженность между Пакистаном и Индией, которые имеют ядерное оружие, возросла после нападения смертника в Кашмире 14 февраля, в результате которого погиб, по меньшей мере, 41 индийский полицейский. Ответственность за нападение взяла на себя основанная в Пакистане группировка «Джайши-э-Мохаммад».

26 февраля индийские военные самолеты нанесли «предупредительный авиаудар» по боевикам в Пакистане. Власти Индии заявили о «значительном количестве» погибших боевиков. Пакистан, со своей стороны, заявил, что жертв не было, но предупредил, что может ответить на «агрессию Индии».

27 февраля власти Пакистана заявили о сбитии двух индийских самолетов после того, как они пересекли «линию контроля», которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями Кашмира. После этого Индия привела войска в боевую готовность.