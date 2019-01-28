В чешском Либерце скалолазы создали ледяную стену для тренировок (видео)
12:19, 28 января 2019Новости туризма
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Высота скалы 25 метров.
В чешском Либерце скалолазы создали ледяную стену для тренировок
Занятия по альпинизму посреди города. В центре чешского Либерца местные скалолазы облили каменный склон водой и проводят там свои тренировки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Высота скалы 25 метров. Ступенчатый рельеф позволяет быстро добраться к вершине. Скалолазы работают со страховкой.
Эту скалу они заметили пять лет назад во время морозной зимы. Расчистили территорию от мусора и ежегодно собираются здесь на тренировки.
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