В чешском Либерце скалолазы создали ледяную стену для тренировок (видео)

Высота скалы 25 метров.

Занятия по альпинизму посреди города. В центре чешского Либерца местные скалолазы облили каменный склон водой и проводят там свои тренировки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Высота скалы 25 метров. Ступенчатый рельеф позволяет быстро добраться к вершине. Скалолазы работают со страховкой.

Эту скалу они заметили пять лет назад во время морозной зимы. Расчистили территорию от мусора и ежегодно собираются здесь на тренировки.