В Чернигове открыли главную елку и "Сказочный городок" (фоторепортаж)

Уже несколько лет в городе устанавливают искусственную елку высотой 18 метров.

В Чернигове около тысячи местных жителей сегодня приняли участие в открытии главной елки города и «Сказочного городка» на центральной Красной площади областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, праздник проходит массово, несмотря на прохладную морозную погоду. Праздничное действо началось с театрализованного перфоманса возле Пятницкой церкви с участием Святого Николая и Ангела. Затем участники этого действа вместе с городским головой Владиславом Атрошенко принесли Вифлеемский огонь на Красную площадь и там зажгли главную елку Чернигова.

Уже несколько лет в городе устанавливают искусственную елку высотой 18 метров. В этом году несколько изменили ее иллюминацию и украсили золотыми шарами и игрушками в виде птиц сов, масок сказочных героев. Эти игрушки (из-за отсутствия на масках глаз) понравились не всем черниговцам и вызвали волну негативных обсуждений в соцсетях.

Также на центральной площади Чернигова расположена фото-зона в виде деревянных домиков с иллюминацией и праздничными пожеланиями, установлен каток, работает фуд-зона.

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Всех участников праздника открытия елки приветствовал Народный хор. Мэр в приветственной речи отметил, что со дня Святого Николая в Чернигове начинается серия новогодних праздничных мероприятий на центральной площади города. Он пожелал черниговцам добра, мира и счастья, а Чернигову - процветания. «Всем здесь будет хорошо и уютно», - сказал Атрошенко.

Сейчас на площади продолжается концертная программа с участием Народного хора, затем состоится выступление группы Jam Bubble Band. Также в Чернигове на центральной площади проходит открытие уже традиционного катка, который будет работать до конца зимы. Почетными гостями спортивного праздника стали спортсмены из Беларуси, которые подготовили для черниговцев и гостей города показательные выступления.

Сегодня утром в Чернигове по случаю Дня Святого Николая на трех маршрутах в троллейбусах детей угощали конфетами «Святые Николаи». В каждой конфете была завернута концовка сказки, начало которой дети с родителями могли прочитать в городском Туристско-информационном центре. Всего раздали тысячи таких конфет.

«Сказочный городок» в центре Чернигова будет работать до 13 января 2019 года. В течение новогодних праздников в Чернигове запланировано проведение нескольких фестивалей. В частности, 22 декабря - фестиваль сала, 6 января - хоровой фестиваль «Святослів», 7 января - фольклорный фестиваль вертепов, 13 января - фестиваль «Коза».