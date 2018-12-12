Парубий призвал корейцев ввести безвизовый режим с Украиной

Председатель ВР подчеркнул, что нет никакой угрозы нелегальной миграции из Украины в Корею.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал корейских парламентариев ввести безвизовый режим с Украиной.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата ВР, в рамках официального визита в Сеул Парубий провел встречу со спикером Национальной ассамблеи Республики Корея Муном Хи-Сангом.

«Андрей Парубий призвал председателя парламента Кореи и корейских парламентариев ввести безвизовый режим с Украиной, ссылаясь на тот факт, что уже двенадцать лет корейские граждане могут посещать Украину без виз», - говорится в сообщении.

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Парубий подчеркнул, что не существует никакой угрозы нелегальной миграции из Украины в Корею, ведь уже полтора года действует безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, и ни одна из стран ЕС не высказала замечаний к Украинскому государству.

Также председатель ВР призвал корейский бизнес приходить с инвестициями на украинский рынок. В частности, наиболее перспективными секторами экономики для украинско-корейского сотрудничества он назвал ИТ-сектор и аграрный.

Парубий пригласил Муна Хи-Санга посетить Украину с официальным визитом. В завершение встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между украинским и корейским парламентами.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет переговоры насчет безвиза с Южной Кореей.