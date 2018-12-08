Украина ведет переговоры насчет безвиза с Южной Кореей

Также планируется подписание Соглашения между Украинским Парламентом и Парламентом Южной Кореи, которое будет способствовать более тесному сотрудничеству между двумя парламентами.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в понедельник планирует посетить с рабочим визитом Южную Корею, где обсудит вопросы безвизового режима с Украиной.

Об этом он рассказал в интервью каналу "Рада", сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

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"Мы на пороге важных решений", - отметил Парубий и сообщил о намерениях "прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей".

"Южная Корея на сегодня – это одна из самых динамичных экономик в мире и входит в двадцатку наиболее эффективных мировых экономик. Важно, чтобы Украина могла иметь безвизовый режим с Южной Кореей", - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что планируется подписание Соглашения между Украинским Парламентом и Парламентом Южной Кореи, которое будет способствовать более тесному сотрудничеству между двумя парламентами.

Как сообщал УНИАН, со второго ноября украинцы могут без виз путешествовать в Катар.