Рождественская сказка: топ-5 самых красивых ярмарок Европы (видео)

Не за горами Новый год и Рождество, а это значит, что наступает волшебная пора рождественских ярмарок.

Витрины сверкают множеством огней и гирлянд, а с открытием рождественских ярмарок в воздухе начинают витать пряные ароматы новогодней выпечки и глинтвейна. Предлагаем вам посмотреть, как красиво бывает на улицах в канун Рождества в Европе.

Страсбург, Франция

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Первая Рождественская ярмарка появилась в Страсбурге, который и сегодня называют «столицей Рождества». Ежегодно на территории главного рынка действует около 300 палаток. Обязательно попробуйте эльзасское пиво с соленым печеньем и загляните в ремесленные лавочки.

Нюрнберг, Германия

Ярмарка в Нюрнберге считается одним из самых ярких в Европе. Именно здесь находится старейший рождественский рынок, его история насчитывает 350 лет. Здесь рекой льется пиво и глинтвейн. К напиткам подают любимые населением огромные пироги, колбаски, сосиски, свиные рульки и пряники.

Брюссель, Бельгия

Рождественские ярмарки в Бельгии - это в первую очередь гастрономический рай. Здесь можно попробовать жареные улитки, мидии и другие моллюски, шоколадные десерты, льежские пышные вафли. С 1 декабря действует огромный каток и колесо обозрения высотой более 50 метров, где можно полюбоваться блестящим городом.

Вена, Австрия

Настоящая рождественская сказка царит и на ярмарке Вены. Здесь можно увидеть вифлеемские сценки, приобрести различные сувениры и попробовать знаменитые лакомства. Обязательно попробуйте жареные каштаны и горячий яблочный пунш.

Прага, Чехия

С началом зимы Прага превращается в одну сплошную ярмарку. На ярмарке можно купить подарки на любой вкус и бюджет. Обязательно попробуйте свиной окорок на вертеле и блины с разной начинкой.

Веселых и радостных праздников!