В Одессе открыли зимний купальный сезон (видео)

Любители экстремального погружения, которые называют себя одесскими моржами, устроили заплыв на одном из местных пляжей.

Зимний купальный сезон открыли в Черном море.

Читайте такжеАвстрийский альпинист первым покорил неприступную гималайскую вершину (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Любители экстремального погружения, которые называют себя одесскими моржами, устроили заплыв на одном из местных пляжей. Радовались, что отныне могут наслаждаться купаниями на свободном от курортников побережье.

Ранее сообщалось, что в Одессе в связи с введением военного положения усилена охрана морского порта.