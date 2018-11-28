Руководство порта поддерживает тесную коммуникацию с командованием Военно-морских сил ВСУ, базирующихся в порту, с СБУ, пограничниками, таможней.

В Одессе в связи с введением военного положения усилена охрана морского порта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе администрации Одесского морского торгового порта, сегодня соответствующее заявление сделал начальник администрации порта Игорь Ткачук на встрече с представителями общественности и ветеранских организаций города.

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«Сегодня мы получили отдельное поручение руководителя Администрации морских портов Украины об усилении мероприятий по мобилизационной подготовке, морской безопасности и охране портов в связи с обострением военно-политической обстановки в стране», - сказал Ткачук.

По его словам, в соответствии с положениями этого документа, проведены инструктажи с начальниками отделов и служб по обеспечению адекватного и оперативного реагирования на возможные угрозы, выполнения действий, предусмотренных Международным кодексом по охране судов и портовых средств. Он также отметил, что руководство порта поддерживает тесную коммуникацию с командованием Военно-морских сил ВСУ, базирующихся в порту, с СБУ, пограничниками, таможней.

Кроме того, на встрече ее участники заслушали и единогласно одобрили текст обращения ВОО «Союз офицеров Украины», в котором осуждается вооруженная агрессия РФ против корабельной группы украинских ВМС, следовавшей из порта Одессы в порт Мариуполь.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.