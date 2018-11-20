Одесса, Харьков, Херсон: в какие новые украинские аэропорты может зайти Ryanair

Ryanair ведёт переговоры с аэропортами трех городов относительно открытия рейсов.

Крупнейшей лоукост-авиакомпании в Европе Ryanair ведёт переговоры с аэропортами в Одессе, Харькове и Херсоне относительно открытия рейсов.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры Украины коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан.

«Прямо сейчас, когда мы с вами тут разговариваем, наш представитель находится в Одессе и обсуждает возможность открытия новых маршрутов. Вчера он посетил Львов, также планирует посетить Харьков и Херсон. Мы рассматриваем возможность запуска рейсов из новых аэропортов", - сказал он.

Также О’Брайан уточнил, что рассматривается возможность увеличения количества рейсов из аэропорта Львов.

Напомним, крупнейшая лоукост-авиакомпания в Европе - ирландская компания Ryanair летом откроет пять новых направлений из Украины.

«Хорошие новости для Украины. Мы запустим 5 новых рейсов из Киева летом. Это Дублин, София, Пафос на Крите, Манчестер, Афины», - сказал О’Брайан.

Авиакомпания Ryanair намерена за три-пять лет инвестировать в Украину 1,5 млрд долл., увеличив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек.