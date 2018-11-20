Одесса, Харьков, Херсон: в какие новые украинские аэропорты может зайти Ryanair
Крупнейшей лоукост-авиакомпании в Европе Ryanair ведёт переговоры с аэропортами в Одессе, Харькове и Херсоне относительно открытия рейсов.
Читайте такжеRyanair надеется открыть рейсы из Украины в Италию в следующем году
Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Министерстве инфраструктуры Украины коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан.
«Прямо сейчас, когда мы с вами тут разговариваем, наш представитель находится в Одессе и обсуждает возможность открытия новых маршрутов. Вчера он посетил Львов, также планирует посетить Харьков и Херсон. Мы рассматриваем возможность запуска рейсов из новых аэропортов", - сказал он.
Также О’Брайан уточнил, что рассматривается возможность увеличения количества рейсов из аэропорта Львов.
Напомним, крупнейшая лоукост-авиакомпания в Европе - ирландская компания Ryanair летом откроет пять новых направлений из Украины.
«Хорошие новости для Украины. Мы запустим 5 новых рейсов из Киева летом. Это Дублин, София, Пафос на Крите, Манчестер, Афины», - сказал О’Брайан.
Авиакомпания Ryanair намерена за три-пять лет инвестировать в Украину 1,5 млрд долл., увеличив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек.