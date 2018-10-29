Копия "Титаника" воссоздаст исторический маршрут в 2022 году (видео)

Миллиардер Клайв Палмер решил через 110 лет после катастрофы отправить в рейс новый "Титаник".

Лайнер строит австралийская компания Blue Star Line.

"Титаник II" будет спущен на воду в 2022 году и воссоздаст исторический маршрут из Великобритании в США.

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Длина корабля будет 269 метров, а ширина -28 метров.

В нем полностью воссоздадут интерьер оригинального "Титаника", однако уже с применением новых технологий. Чтобы по-настоящему окунуться в атмосферу, пассажирам будет предложено надеть костюмы начала XX века.

Лайнер сможет перевозить 2435 пассажиров и 900 членов экипажа.

Первый двухнедельный рейс "Титаник II" совершит из Сингапура в Дубай, откуда отправится в Саутгемптон. Согласно планам, также будут происходить еженедельные рейсы из Великобритании в США в летние месяцы.

Стоимость строительства такого лайнера оценивается в 500 млн долларов.