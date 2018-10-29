Копия "Титаника" воссоздаст исторический маршрут в 2022 году (видео)
Лайнер строит австралийская компания Blue Star Line.
"Титаник II" будет спущен на воду в 2022 году и воссоздаст исторический маршрут из Великобритании в США.
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Длина корабля будет 269 метров, а ширина -28 метров.
В нем полностью воссоздадут интерьер оригинального "Титаника", однако уже с применением новых технологий. Чтобы по-настоящему окунуться в атмосферу, пассажирам будет предложено надеть костюмы начала XX века.
Лайнер сможет перевозить 2435 пассажиров и 900 членов экипажа.
Первый двухнедельный рейс "Титаник II" совершит из Сингапура в Дубай, откуда отправится в Саутгемптон. Согласно планам, также будут происходить еженедельные рейсы из Великобритании в США в летние месяцы.
Стоимость строительства такого лайнера оценивается в 500 млн долларов.