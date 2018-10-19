Саграда Фамилия выплатит Барселоне миллионы евро за 130 лет строительства без разрешения (видео)

Барселона легализует статус Саграды Фамилии уже в начале следующего года.

Одна из самых известных туристических достопримечательностей Испании - Sagrada de Família (Саграда Фамилия) - выплатит городской власти 36 миллионов евро за ведение строительства без разрешения.

Как сообщает ВВС, выплаты в бюджет поступят более чем через 130 лет после того, как церковь начали строить без всякого разрешения от властей города, передает Европравда.

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Совет, который отвечает за строительные работы, будет выплачивать деньги в течение десяти лет. На них планируют улучшить доступ общественного транспорта к памятнику, а также отремонтировать район вокруг церкви.

В ответ город легализует статус Саграда Фамилия уже в начале следующего года.

Церковь, которую спроектировал архитектор Антонио Гауди, относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. Работы по ее строительству начались в 1882 году и все еще продолжаются.

Бюджет собора 2018 год составляет 80 млн евро, 50 млн из которых идет на работы внутри храма. Ежегодно храм посещают 4,5 млн туристов.

Ранее УНИАН сообщал, что в одном из самых популярных в мире туристических городов, испанской Барселоне, с 1 июня 2018 года начинают действовать новые правила сдачи квартир туристам через популярную платформу Airbnb.