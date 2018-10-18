Украинская граница плохо справляется с "безвизом" - исследование

Утомительные очереди, отсутствие туалетов и взяточничество - такие проблемы беспокоят украинских и иностранных граждан, пересекающих границу Украины со странами ЕС через пешеходные и автомобильные пункты пропуска.

Украинские пункты пропуска на границе со странами ЕС имеют устаревшую инфраструктуру и недостаточную пропускную способность, что нередко приводит к злоупотреблениям служебным положением со стороны пограничников и таможенников.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На сегодня на границе Украины функционирует 51 МАПП, восемнадцать из которых соединяют ее с государствами-членами ЕС. После введения безвизового режима поток украинцев, которые хотят въехать в страны Шенгенской зоны, неуклонно растет", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы Украины, в прошлом году 18 автомобильных и один пешеходный пункт пропуска на границе со странами ЕС пересекли 37,2 миллиона человек, что на 1% больше, чем в 2016 году.

Чтобы получить объективную картину, в апреле-мае 2018 года был проведен опрос граждан Украины и иностранцев на 20-ти автомобильных и пешеходных пунктах пропуска между Украиной, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, а также Беларусью. Выяснилось, что чаще всего границу с ЕС пересекают те украинцы, которые занимаются приграничной торговлей (30%), трудовые мигранты (17%) и те, кто пересекает границу на не растаможенных автомобилях с иностранной регистрацией с целью транзита (15%).

Опрошенные на пограничных пунктах жаловались на отсутствие отдельных полос для пешеходов и автобусов, разбитые дороги, плохое освещение, непригодные для нормальной эксплуатации здания МАПП и завалы мусора.

Кроме того, устаревшие компьютерные системы КПП часто "зависают", что на длительное время парализуют процесс пересечения границы. Нехватка туалетов и проблемы с их чистотой респонденты отметили на всех без исключения пунктах пропуска, на которых проводился опрос.

Сейчас срочного ремонта требуют большинство украинских МАПП, за исключением относительно новых "Смильница" и "Грушев", а также пунктов "Рава-Русская", "Малые Селменцы" и "Порубное", которые были реконструированы несколько лет назад за средства ЕС.