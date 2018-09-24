Похожие на гусениц, молекулу ДНК и погружен в воду: топ-5 удивительных пешеходных мостов мира (видео)

На планете есть еще немало фантастических мест, о которых вы не слышали. Сегодняшние мосты - это изысканные сооружения с подвижными частями, изгибами и переплетенными пандусами. Этими замечательными мостам захочется пройтись каждому.

«Драконовский» мост Dragon King Kong Bridge

Пешеходный мост Dragon King Kong Bridge находится в китайском городе Чанша (Changsha). Изгибы моста очень похожи на ленты Мебиуса - символ совмещенных пространств, имеющий для китайцев философское значение.

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Длина Dragon King Kong Bridge составляет 185 метров, а высота - 22 метра

Закрученный мост Rolling Bridge

Этот уникальный мост-трансформер находится в Лондоне. Каждую пятницу восьмиугольная структура трансформируется в пешеходный мост. По нему можно пройти через узкий лодочный пролив, который примыкает к каналу, соединяющей Бирмингем и Лондон.

Мост, рассекающий воду - Moses Bridge

Moses Bridge - оригинальный мост в Голландии построен ниже уровня воды. Идея была взята из библейского рассказа «Исход», когда пророк Моисей заставил воды Красного моря расступиться. Для долговечности конструкции была использована обработанная особым образом древесина, которая не гниет 50 лет.

Мост «ДНК» - Helix

В самом центре Сингапура находится 280-метровый пешеходный мост Helix. Он соединяет между собой крупнейшие районы города Marina Bay и Marina Center.

На создание этой неординарной спиралевидной структуры архитекторов вдохновила форма человеческой ДНК. Вдоль моста есть четыре смотровые площадки, с которых можно полюбоваться выдающимися памятниками.

Изогнутый мост Sky Bridge

Sky Bridge Langwaki - пешеходный мост в Малайзии, поднялся на высоту 700 метров. Проходя по 125-метровой изогнутой конструкции, туристы могут любоваться захватывающими пейзажами. Мост поддерживает всего лишь одна опора и восемь тросов.