Экстраординарная умильность: в американском океанариуме дельфины поразились, увидев белочек (видео)

В сети стремительно набирает популярность видео, на котором пятеро дельфинов завороженно наблюдают за белками. Запись разместила сотрудница американского океанариума Эми Шумахер в Facebook. На данный момент она собрала около полутора миллионов просмотров.

На видео четыре молодых дельфина завороженно наблюдали через стеклянную стену за зверьками, которые искали еду перед резервуаром. Со временем к ним присоединился пятый дельфин.

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"На случай, если вам сегодня вдруг нужна необыкновенная умильность. Вот что случается, когда деток навещают гости", – подписала видео автор.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае сбежавшие страусы устроили переполох на автомагистрали. Птиц вернули обратно на ферму, с которой они сбежали.