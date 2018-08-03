Последняя западная сеть отелей ушла из оккупированного Крыма – СМИ

Отель продолжает работать, однако уже не под брендом Best Western hotel, на сайтах бронирования жилья он имеет название "Sevastopol Hotel and Spa."

Американская компания Best Western Hotels & Resorts, последняя западная сеть отелей в Крыму, ушла из оккупированного полуострова в результате действия санкций.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух сотрудников отеля сети в Севастополе.

"The Best Western Sevastopol Hotel", здание советской эпохи на пристани в порту Севастополя, было одним из немногих признаков присутствия международного бизнеса, что остался после аннексии 2014 года. Другие крупные бренды, среди которых MCdonald's Corp и Radisson Hotels, уже ушли из Крыма.

Отель продолжает работать, однако уже не под брендом Best Western hotel, на сайтах бронирования жилья он имеет название "Sevastopol Hotel and Spa."

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Выход из Крыма Best Western демонстрирует тот факт, что даже через четыре года после введения санкций США и ЕС западные инвесторы до сих пор работали в Крыму, однако вынуждены покидать полуостров из-за санкций. Санкции предусматривают запрет на инвестиции в Крым, запрет бизнес-операций с фигурантами черных списков и запрет западным компаниям проводить средства через крымские банки.

Гендиректор компании Best Western Hotels & Resorts, чей офис расположен в Финиксе, Аризона, отказался комментировать ситуацию. Впрочем компания не управляет отелями сети самостоятельно, а имеет франчайзинговую систему, по которой владельцы или операторы гостиниц платят за использование бренда, маркетинг и службу поддержки. По данным сотрудников отеля, франчайзинговое соглашение севастопольского отеля с американской компанией завершилось в октябре прошлого года из-за санкций.

Оператор отеля в Севастополе – компания Sevastopol Investment Group Ltd, зарегистрированна на Сейшельских островах.