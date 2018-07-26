Пилоты и члены экипажа летающих в ЕС авиакомпаний теперь будут проходить алкотесты

Кроме этого, Европейская комиссия приняла новые правила относительно психического здоровья пилотов, которые обязывают европейские авиакомпании проводить психологическую оценку пилотов перед приемом их на работу.

Европейская комиссия ввела новые правила для европейских авиакомпаний и иностранных перевозчиков, которые летают в Европейский Союз, предусматривающие проведение выборочных тестов пилотов и членов экипажа на наличие алкоголя и психоактивных веществ в их крови.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме этого, Европейская комиссия приняла новые правила относительно психического здоровья пилотов, которые обязывают европейские авиакомпании проводить психологическую оценку пилотов перед приемом их на работу.

Отмечается, что такие решения приняты в ответ на крушение самолёта Germanwings по вине пилота.

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«Следователи пришли к выводу, что второй пилот Андреас Любитц закрылся в кабине экипажа и намеренно влетел на самолете Germanwings A320 во французский горный склон 24 марта 2015 года во время рейса из Барселоны в Дюссельдорф, убив всех 150 человек на борту», - говорится в сообщении.

В агентстве сообщили, что, по словам прокуроров, Любитц страдал психическим расстройством с психотическими симптомами, которые приводили к суицидальным мыслям, но он скрыл свою болезнь от своего работодателя.

«Новые правила направлены на предотвращение аналогичной трагедии, предоставляя всем пилотам доступ к программе поддержки в случае проблем с психическим здоровьем и заставляя европейские авиакомпании выполнять психологическую оценку пилотов до того, как они начнут работать»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что пилоты уже подлежат ежегодным медицинским проверкам, но они не включали в себя полную оценку психического здоровья.

При этом авиакомпании и страны-члены ЕС теперь имеют двухлетний переходный период для реализации новых правил.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом будет подписано в весной 2019 года, после выхода Великобритании из ЕС.

Украина в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиационном пространстве, что позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать в воздушных просторах Евросоюза и Украины. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без урегулирования спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, который актуализировался после референдума о выходе Британии из Евросоюза. Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения по данному вопросу. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом часть соглашение была парафирована еще в 2013 году.