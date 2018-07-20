В США затонул автомобиль-амфибия с 30 туристами, есть погибшие (видео)

Погибли по меньшей мере 11 пассажиров, еще семь человек, среди которых и дети, попали в больницу.

В США затонул автомобиль-амфибия с 30 туристами, есть погибшие. Об этом говорится в сюжете ТСН. Погибли по меньшей мере 11 пассажиров, еще семь человек, среди которых и дети, попали в больницу. Читайте такжеНазваны 10 самых прибыльных авиамаршрутов в мире Судьба некоторых туристов пока неизвестна - на месте трагедии не прекращают работать спасатели. По предварительным данным, затонула лодка из-за непогоды. Ранее сообщалось, что сингапурский 190-метровый отель, покрытый лианами, назвали лучшим небоскребом мира.

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