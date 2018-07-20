В США затонул автомобиль-амфибия с 30 туристами, есть погибшие (видео)
10:38, 20 июля 2018Новости туризма
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Погибли по меньшей мере 11 пассажиров, еще семь человек, среди которых и дети, попали в больницу.
Автомобиль-амфибия с тремя десятками туристов затонул в США, есть погибшие
В США затонул автомобиль-амфибия с 30 туристами, есть погибшие.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Погибли по меньшей мере 11 пассажиров, еще семь человек, среди которых и дети, попали в больницу.
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Судьба некоторых туристов пока неизвестна - на месте трагедии не прекращают работать спасатели. По предварительным данным, затонула лодка из-за непогоды.
Ранее сообщалось, что сингапурский 190-метровый отель, покрытый лианами, назвали лучшим небоскребом мира.
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