Тропическая "живая" башня: сингапурский 190-метровый отель, покрытый лианами, назвали лучшим небоскребом мира (видео)

В красную алюминиевую оболочку высотки интегрировали 21 вид лиан.

Международный совет по высотным зданиям и городской среде назвал лучшие небоскребы 2018 года.

Победителем в номинации Tall Building Awards стал сингапурский небоскреб Oasia Hotel Downtown. Это уникальный 190-метровый «живой» отель посреди Сингапура, построенный в 2016 году.

Здание покрыто растениями и похоже на тропическую «живую» башню. В красную алюминиевую оболочку высотки интегрировали 21 вид лиан и другие различные растения и цветы. Внутри здания посажено еще 33 вида растений, которые привлекают птиц, залетающих внутрь.

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В отеле расположены четыре террасы под открытым небом вместе с бассейнами и садами. Кондиционеры в отеле не нужны – благодаря открытой структуре здание само себя вентилирует. Стоимость строительства «тропического» небоскреба – $101,8 млн. Минимальная цена номера в Oasia Hotel Downtown – $207 за сутки.