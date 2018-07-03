Google создал интерактивную туристическую карту Харьковщины

На карте туристы могут составлять собственные маршруты для путешествий.

Сегодня, 3 июля, Google презентовал сайт "Путешествуй Харьковщиной", где для туристов собрал интересные памятники архитектуры и чудеса природы региона. Все они размещены на интерактивной карте и объединены в уже готовые маршруты.

Об этом сообщает ТСН.

Туристическая карта Харьковщины присоединится к уже представленным ранее проектам других областей Украины на портале "Путешествуй Украиной".

Выбрав на карте локацию, турист получает сведения о расположении, интересных местах рядом, где остановиться, а еще возможность перейти на официальный сайт памятника. Кроме того, если речь идет об огражденных объектах или зданиях, то указывается график работы. Более того на сайте есть оценки и отзывы местных экспертов Google, которые уже посетили выбранное место.

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Каждый может онлайн составить собственный маршрут, включив в него понравившиеся достопримечательности.

Некоторые локации можно посмотреть на дисплее в 3D-туре, выбрав опцию 360. Так, можно осуществить виртуальную прогулку Свято-Вознесенским собором, где хранится одна из самых известных и почитаемых святынь Восточной Украины – чудотворная икона Песчанской Божьей Матери, насладиться очаровательной природой одного из самых старых дендропарков Украины – Краснокутского дендропарка, исследовать Национальный природный парк "Гомольшанские леса" и открыть для себя другие интересные места области.

Кампания является частью проекта Google "Цифровое преобразование регионов Украины".

Ранее Google назвал самые популярные направления отдыха украинцев. В этом году рейтинг самых популярных мест пополнился экзотическими названиями.