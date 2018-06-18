Застрявшие в аэропорту "Киев" пассажиры наконец вылетели в Батуми

При этом в авиакомпании YаnАіr, рейсы которой и были задержаны, предупредили, что в связи с задержкой утреннего рейса ожидается задержка связанных рейсов.

Задержанный рейс авиакомпании YаnАіr, который должен был вылететь 18 июня 2018 года в 8:45 из аэропорта «Киев» им. И. Сикорского в Батуми (Грузия), вылетел в 13:40.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Также в авиакомпании сообщили, что в связи с задержкой утреннего рейса, ожидается задержка связанных рейсов.

«Только те, которые сегодня в цепочке (Харьков - Батуми)», - сообщили в авиакомпании.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 17 июня еще один рейс авиакомпании YаnАіr в Грузию - в Тбилиси - задержали на 14 часов. Причиной задержки в авиакомпании назвали необходимость "забрать людей из Тель-Авива". Сегодня утром стало известно, что рейс в Батуми также не может вылететь вовремя.

При этом в аэропорту "Киев" им. И. Сикорского сообщили, что, помимо рейсов компании YаnАіr, другие рейсы выполняются согласно графику, а задержка рейса компании YаnАіr была связана с техническими причинам.