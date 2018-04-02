Весенний фестиваль: в небе над Вашингтоном запустили тысячи воздушных змеев (видео)

В традиционном фестивале принимали участие участники разного возраста - любители и профессионалы.

На Национальной аллее в Вашингтоне собралось не меньше десяти тысяч желающих запустить в небо воздушного змея. Ни опыт, ни ветер, постоянно меняющий направление, значения не имели.

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Как говорится в сюжете ТСН, на самой большой поляне американской столицы собрались как профессионалы, которые принимают участие уже далеко не в первом фестивале весны, так и любители, для которых это впервые.

Также гости фестиваля имели возможность приобрести себе собственного "змея". В этом году они стоили по 15 долларов, и их раскупили всего за два часа. Деньги же, вырученные от продажи, а это около 15 тысяч долларов, планируют потратить на обустройство Национальной аллеи.

Американцы позаимствовали традицию запускать воздушных змеев у китайцев, и со временем в Вашингтоне этот фестиваль стал символизировать начало весны.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в Киеве ярким музыкальным и световым шоу стартовал фестиваль "Французская весна".