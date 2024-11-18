Именно в этих городах туристы начали чаще искать жилье на следующий год.

Крупнейшая в мире платформа по аренде жилья для туристов Booking.com спрогнозировала, какие направления в следующем году будут самыми трендовыми.

Согласно свежему отчету компании, проанализировавшему рост количества поисковых запросов на жилье по разным направлениям, повышенный интерес туристов сейчас наблюдается к городу Санья на острове Хайнань на юге Китая. Это место часто называют "китайскими Гавайями" из-за круглогодичного теплого климата и нетронутых пляжей. Имея более 20 км береговой линии, город предлагает путешественникам сочетание природных чудес, включая тропический лес Янода и геотермальные горячие источники Наньтянь.

Второе место в рейтинге досталось городу Триест на берегу Адриатического моря, откуда можно быстро добратьсядо Хорватии и Словении, а третью строчку заняла бразильский город Жуан-Песоа, известный как "Врата Солнца" из-за своего самого восточного расположения в Южной Америке.

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10 самых трендовых туристических направлений на 2025 год

Санья, Китай Триест, Италия Жуан-Песоа, Бразилия Тромсе, Норвегия Виллемстад, Кюрасао Тинь, Франция Сан-Педро-де-Атакама, Чили Наха, Окинава, Япония Вильяхойоса, Испания Хьюстон, Техас, США

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Expedia, Hotels.com и Vrbo спрогнозировали, как люди будут путешествовать в 2025 году.

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