Крупнейшая в мире платформа по аренде жилья для туристов Booking.com спрогнозировала, какие направления в следующем году будут самыми трендовыми.
Согласно свежему отчету компании, проанализировавшему рост количества поисковых запросов на жилье по разным направлениям, повышенный интерес туристов сейчас наблюдается к городу Санья на острове Хайнань на юге Китая. Это место часто называют "китайскими Гавайями" из-за круглогодичного теплого климата и нетронутых пляжей. Имея более 20 км береговой линии, город предлагает путешественникам сочетание природных чудес, включая тропический лес Янода и геотермальные горячие источники Наньтянь.
Второе место в рейтинге досталось городу Триест на берегу Адриатического моря, откуда можно быстро добратьсядо Хорватии и Словении, а третью строчку заняла бразильский город Жуан-Песоа, известный как "Врата Солнца" из-за своего самого восточного расположения в Южной Америке.
10 самых трендовых туристических направлений на 2025 год
- Санья, Китай
- Триест, Италия
- Жуан-Песоа, Бразилия
- Тромсе, Норвегия
- Виллемстад, Кюрасао
- Тинь, Франция
- Сан-Педро-де-Атакама, Чили
- Наха, Окинава, Япония
- Вильяхойоса, Испания
- Хьюстон, Техас, США
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Expedia, Hotels.com и Vrbo спрогнозировали, как люди будут путешествовать в 2025 году.
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