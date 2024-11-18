Город Санья называют "китайскими Гавайями" / фото ua.depositphotos.com

Крупнейшая в мире платформа по аренде жилья для туристов Booking.com спрогнозировала, какие направления в следующем году будут самыми трендовыми. 

Согласно свежему отчету компании, проанализировавшему рост количества поисковых запросов на жилье по разным направлениям, повышенный интерес туристов сейчас наблюдается к городу Санья на острове Хайнань на юге Китая. Это место часто называют "китайскими Гавайями" из-за круглогодичного теплого климата и нетронутых пляжей. Имея более 20 км береговой линии, город предлагает путешественникам сочетание природных чудес, включая тропический лес Янода и геотермальные горячие источники Наньтянь. 

Второе место в рейтинге досталось городу Триест на берегу Адриатического моря, откуда можно быстро добратьсядо Хорватии и Словении, а третью строчку заняла бразильский город Жуан-Песоа, известный как "Врата Солнца" из-за своего самого восточного расположения в Южной Америке.

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10 самых трендовых туристических направлений на 2025 год

  1. Санья, Китай
  2. Триест, Италия
  3. Жуан-Песоа, Бразилия
  4. Тромсе, Норвегия
  5. Виллемстад, Кюрасао
  6. Тинь, Франция
  7. Сан-Педро-де-Атакама, Чили
  8. Наха, Окинава, Япония
  9. Вильяхойоса, Испания
  10. Хьюстон, Техас, США

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Expedia, Hotels.com и Vrbo спрогнозировали, как люди будут путешествовать в 2025 году.

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