Европа уже больше года из-за пандемии коронавируса практически полностью остается закрытой для украинских туристов.

Сезон отпусков все ближе, однако, очевидно, как и год назад, украинцы останутся отрезанными от многих популярных европейских туристических направлений.

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О том, в каких странах Европы украинские туристы все же будут иметь какие-то шансы отдохнуть в этом году, УНИАН.Туризм рассказала руководительница отдела развития направлений туроператора Join UP! Екатерина Артюх.

В марте Еврокомиссия презентовала первый проект ковид-сертификатов, которые должны стать шагом к постепенному возобновлению путешествий. По идее документ не должен стать обязательным, чтобы не нарушать права граждан на свободное передвижение, однако его смысл именно в том, чтобы наконец снова сделать поездки обыденностью. Пока речь идет лишь о жителях ЕС, однако договоренности касаются и третьих стран. С ними скорее всего будут заключены отдельные соглашения. Так может случиться и с Украиной, тем более что некоторые европейские туристические маршруты уже открываются.

Балканы

В прошлом году Албания оставалась едва ли не единственным европейским направлением, которое было доступно украинцам. При этом страна смогла избежать слишком большого распространения коронавируса, а показатели заболеваемости были ниже некоторых других государств ЕС, чьи границы были полностью закрытыми. В этом году ситуация сохраняется – Албания снова готова принимать туристов из Украины и без каких-либо карантинных ограничений. Однако не только это – доступны также соседние Хорватия и очень популярная среди украинцев Черногория, которые хоть и расположены рядом, но имеют свою уникальную природу и культуру. Они принимают отечественных путешественников при условии наличия отрицательного ПЦР-теста, или двойной вакцинации.

Мальта

Островная страна становится еще ближе украинским туристам. Планируется, что туры сюда начнутся в середине мая. Точных данных об условиях пересечения границ пока нет, однако из предыдущих договоренностей известно, что для отдыха на средиземноморском острове понадобится отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о прохождении двух этапов вакцинации. Сейчас эти вопросы обсуждаются в правительстве Мальты.

Греция

Сейчас именно власти Греции выступает одним из ключевых инициаторов восстановления туристической отрасли, ведь экономика страны существенно зависит от поступлений из этого сектора. Впрочем, в отличие от упомянутых выше стран, Греция имеет определенные ограничения, как член ЕС, поэтому открытие не будет таким быстрым. Среди последних новостей: министр туризма Харис Теохарис сообщил, что государство ведет переговоры с 10 странами относительно скорейшего возобновления путешествий. Украина – одна из этих стран. Это дает определенный оптимизм относительно того, что уже в этом году туристы смогут вернуться на греческие курорты. Относительно условий доступа пока говорить рано, но скорее всего это также будет отрицательный ПЦР-тест или полная вакцинация.

Испания

Так же, как и Греция, Испания ищет пути для скорейшего восстановления туристической индустрии. Еще в декабре, когда казалось, что пандемия постепенно отступает, в испанском правительстве говорили об открытии границ с весны. Однако позже запрет на въезд был продлен до конца марта 2021 года с перспективой сделать это снова. Власти страны сейчас никаких обещаний не дают, однако в истории с ковид-сертификатами Испания играет одну из главных ролей, стараясь как можно скорее запустить эту процедуру в ЕС. Можно надеяться, что после внедрения этого механизма, а также после успешного опыта других стран (например, Греции), Испания также откроется в этом году.

Турция

Украинские туристы обычно не воспринимают отдых в Турции, как европейский, хотя формально можно и так сказать. Тем более, что в прошлом году страна, в отличие от ЕС, имела достаточно политической воли, чтобы не закрыть границы и организовать качественную систему сдерживания пандемии. При этом Турция действует постепенно и вводит некоторые ограничения, а также отменяет их в зависимости от ситуации. Такая адаптивная модель позволяет сдерживать распространение болезни и одновременно оставлять возможность людям провести отпуск на солнечном побережье, в горах или в величественном Стамбуле. Сейчас украинцам для поездки нужны отрицательный ПЦР-тест и заполненная электронная форма.

С точки зрения доступности маршрутов сезон 2021 года точно станет более интересным, чем предыдущий, хотя некоторые ограничения и сохранятся. Кроме того, постепенное увеличение вариантов для путешествия будет означать также снижение цен, а, значит, можно будет планировать не одну, а несколько поездок в разные места.

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Автор: Екатерина Артюх