Изменение давления и уровня кислорода в самолетах может препятствовать перевариванию пищи.

Любой полет на самолете оказывает определенное неблагоприятное влияние на организм человека, а особенно страдает пищеварительная система.

Впрочем, в силах каждого пассажира чуточку помочь своему желудку справиться с перелетом, просто подкорректировав свой рацион. Дело в том, что изменение давления и уровня кислорода в самолетах может препятствовать перевариванию пищи, способствуя ощущению вздутия живота, газов или тошноты, пишет Daily Express.

Тем временем, эксперт по путешествиям в летнем лагере Wild Packs в США Джейми Фрейзер рассказал о шести продуктах, которые категорически нельзя употреблять перед полетом и во время него.

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1. Жареные продукты. Такие популярные перекусы как чипсы или луковые кольца определенно могут вызвать у путешественника проблемы с пищеварением.

"Высокое содержание жира и масла в них может вызвать изжогу, а их соленость может привести к задержке жидкости, вызывая вздутие живота и отеки. Герметичный салон может сделать этот опыт еще более неприятным", – пояснил Джейми.

2. Красное мясо. Его лучше не употреблять ни перед полетом, ни во время полета.

"Стейки, бургеры и другое красное мясо перевариваются дольше, из-за чего вы можете чувствовать тяжесть и дискомфорт. Вместо этого выбирайте белое мясо, такое как курица или рыба, – это лучший вариант, чтобы поддерживать желудок в норме во время путешествия", – посоветовал эксперт.

3. Диуретики. Такие популярные напитки, как кофе и алкоголь, не очень хорошо сочетаются с путешествиями на самолетах.

"Перелет уже обезвоживает ваш организм, а кофеин только ухудшает ситуацию. Это диуретик, то есть он увеличивает потерю жидкости, что может привести к головным болям, тошноте и усталости. Он также может затруднить сон, что вам следует учитывать, если вы путешествуете длительным рейсом", – рассказал Фрейзер.

4. Газировка. По словам Джейми, газированные напитки могут привести к вздутию живота и дискомфорту, так как газ расширяется в желудке во время полета. Они также могут способствовать изжоге, из-за чего пассажир будет чувствовать себя вялым и беспокойным после приземления.

5. Продукты с высоким содержанием клетчатки. Такие продукты, как фасоль, брокколи и яблоки, отлично подходят для употребления на земле, однако изменение давления воздуха на большой высоте может привести к чрезмерному вздутию живота и образованию газов.

6. Острая пища. Такие блюда, как карри или что-либо с перцем чили, могут раздражать слизистую оболочку желудка, увеличивая риск кислотного рефлюкса.

"Ситуация ухудшается, если долго сидеть. Острая пища также может способствовать обезвоживанию и затруднять расслабление или сон во время полета", – пояснил эксперт.

В то же время, чтобы перелет был благоприятен для желудка, Джейми советует путешественника есть небольшими порциями и чаще, чем один большой прием пищи перед посадкой на рейс. При этом во время полета стоит периодически передвигаться по салону, чтобы помочь пищеварению, и пить много воды.

Как сообщал УНИАН, ранее опытный бортпроводник Дэшил Хоровиц призвал туристов отказаться от одной важной отпускной традиции – пива "на дорожку" в аэропорту перед вылетом.

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