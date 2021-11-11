Границы Франции будут открыты только для тех украинцев, которые полностью вакцинированы против коронавируса.

Франция решила оставить открытыми границы для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы украинцы имели максимальную свободу путешествий", - написал он.

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Границы Франции будут открыты только для тех украинцев, которые полностью вакцинированы против коронавируса.

Каковы условия попадания во Францию:

Во Францию смогут въехать украинцы, привиты вакциной Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Вакцинация против коронавируса считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и семь дней со второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами.

На границе необходимо будет предъявить лишь сертификат о вакцинации и заполнить заявление о отсутствии симптомов COVID-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, которые заболели коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Хорватия, Чехия и Швеция сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны.

Автор: Олег Давыгора