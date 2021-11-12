Как и раньше, в Грецию украинские туристы могут попасть с сертификатом вакцинации, отрицательным результатом теста на коронавирус или справкой о выздоровлении.

Греция решила не менять условия путешествий для украинцев, несмотря на решение ЕС исключить Украину из "зеленого списка".

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Еще одна страна ЕС, Греция, осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать в нее при тех же условиях, что и раньше", – написал Кулеба.

Условия въезда в Грецию для украинцев

На данный момент, чтобы попасть на территорию Греции, гражданам Украины необходимо выполнить одно из условий (также касается внутреннего перемещения между островами):

предоставить сертификат вакцинации против COVID-19 (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm и другие) в печатной или цифровой форме, в том числе в приложении "Дія" с QR-кодом

предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия на пункт пропуска в Греции

предоставить отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия

предоставить справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданную через 30 дней после даты первого положительного теста, и которая действует в течение 180 дней после него

Читайте такжеОтдых в Греции: все, что нужно знать туристам (фоторепортаж)Стоит учесть, что при въезде на территорию Греции возможно тестирование отдельных путешественников методом случайного отбора. Если его результат окажется положительным, то с вами свяжутся представители Минздрава для перемещения на 14-тидневный карантин в специальных гостиницах за счет государства Греция.

Вышеуказанные требования распространяются также на детей в возрасте от 12 лет.

Кроме того, необходимо заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Как сообщал УНИАН, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Кипр, Нидерланды, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны.

Автор: Марина Григоренко