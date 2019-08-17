Иерусалим – город трех религий: через тысячи лет по пути Христа

Иерусалим в Израиле – совершенно особенный город, где то и дело наш человек наталкивается не непривычные вещи. Продукты в супермаркетах нельзя купить в субботу, а рабочая неделя начинается с воскресенья. Вся пища должна быть кошерной, а у деревьев есть свой Новый Год. Христиане, иудеи и мусульмане молятся здесь практически «плечом к плечу». И это лишь незначительная часть удивительных для европейцев вопросов, с которыми невольно сталкиваешься в Израиле. Но в то же время эта солнечная страна всегда принимает туристов с особой теплотой и очень быстро располагает к своему ритму жизни.

Как добраться из Киева в Иерусалим

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Быстрее и проще всего добраться из Киева в Иерусалим рейсом авиакомпании МАУ, который прилетает в аэропорт им. Бен-Гуриона (Тель-Авив). Если покупать билет заблаговременно, то цена его будет колебаться от 3 до 3,5 тысяч гривень в одну сторону, в зависимости от дня недели и дат иудейских праздников цена может подниматься до 8-10 тысяч гривень в эконом классе. В пути придется провести чуть более трех часов, но зато из окна самолета можно будет полюбоваться островом Кипр.

Самый экономный способ добраться от аэропорта им. Бен-Гуриона, расположенного в 54-х километрах от Иерусалима, к пункту назначения − это выйти на трехуровневый мост, возле Ворот №21 и 23, и воспользоваться трансфером, который доставит вас до стоянки автобусов №945 и №947 (стоимость около 145 грмвень). Также можно добраться на маршрутном такси «шерут», цена которого составит от 440 до 500 гривень. Или же можно доехать до Иерусалима на частном такси стоимостью примерно 1800 гривень (в шабат от 2200 гривень).

Прохождение израильской границы: мифы и реальность

Первое и самое главное правило перед поездкой – не слушать страшилки о том, что в Израиль украинцам сейчас попасть очень трудно. Если у вас в порядке все документы, куплен обратный билет, забронирован отель или же есть приглашение от родственников/друзей, а с собой достаточно денег (из расчета 70-100 долларов на день), то шансы получить отказ на въезд в страну – минимальны.

Во время паспортного контроля вас могут попросить пройти в кабинет службы безопасности, где зададут дополнительные вопросы о цели вашей поездки, ваших предыдущих путешествиях, снимут отпечатки пальцев и сфотографируют. Конечно, из-за большого потока туристов эта процедура может затянуться до нескольких часов. Но не стоит нервничать, ведь предстоящее путешествие оправдает все задержки в аэропорту.

Валюта Израиля: особенности, курс, где поменять

Перед поездкой в Израиль нужно сразу отказать себе в идее переводить местные цены в гривни. Проезд, продукты, развлечения на земле обетованной в три раза дороже, чем в Украине.

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Официальная валюта в Израиле – новый израильский шекель (в обменниках – NIS). На момент публикации курс шекеля к гривне составляет порядка 1 NIS = 7,3 грн. В украинских банках поменять гривны на израильский шекель нельзя, поэтому придется воспользоваться услугами обменных пунктов. В Израиле шекели купить можно через доллары или евро в любом отделении банка, почты или же обменнике (главное – не забывать о шабате, в это время все обменные пункты закрыты). Не стоит менять деньги в аэропорту и в больших торговых центрах, чаще всего там заниженный курс и высокая комиссия.

P.S. При покупках в Израиле каждый раз нужно проверять монеты, которыми вам дают сдачу. Очень легко перепутать 10 агорот (70 копеек) с 10 шекелями (70 гривень), а разница будет весьма ощутимая.

Где остановиться в Иерусалиме

Исторически Иерусалим разделен на две части: Восточный Иерусалим (арабская часть) и Западный Иерусалим (еврейская часть).

Удобнее всего будет поселиться в районе Старого города, который разделен на несколько кварталов – христианский, мусульманский, еврейский, армянский, Храмовая гора – и насчитывает рекордное количество христианских святынь.

В христианском квартале расположено множество гостиниц, магазинов, ресторанов и кофеен. Часть гостиниц построены при храмах для паломников, а часть – привычные для всех туристов. Именно в этом районе удобнее и безопаснее всего останавливаться путешественникам. При этом не желательно селиться в арабских кварталах, так как уровень безопасности там гораздо ниже.

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Номер в 3-звездочном отеле в километре от центра города обойдется примерно в 2-3 тысячи гривень за ночь, а место в хостеле можно забронировать за 1,5 гривень за ночь. Если и этот вариант покажется вам дорогим, тогда можно поселиться в паломнических домах недалеко от города. Койко-место в такой гостинице обойдется вам в тысячу гривень, но еще вы получите завтрак и ужин.

Также в Иерусалиме можно поселиться не только в гостинице или хостеле, но и арендовать апартаменты, что зачастую они обходятся дешевле.

Что обязательно посмотреть в Иерусалиме

Конечно, Иерусалим – это именно тот самый город, по которому можно гулять бесконечно. В то же время в этом городе определить однозначный список must see мест очень сложно, потому что 90% достопримечательностей здесь относятся к культовым сооружениям. Тем не менее, есть места, не побывать в которых, приехав в Иерусалим, равноценно преступлению.

Храм Гроба Господня – одна из величайших святынь мира. Согласно приданиям, храм был построен на месте распятия, погребения, а затем воскрешения Христа. Сейчас на этой территории находится два храма и часовня, к которым примыкают галереи и кельи. Площадь храма разделена в соответствии с концессиями, которые молятся в определенном месте и в определенное время. Для того, чтобы подойти к самому Гробу Христа нужно будет отстоять общую очередь с туристами со всего мира, которая может затянуться на час-другой.

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Для паломников Храм Гроба Господня – это конечный пункт пути «Виа Долороза». Мелодичное название «Виа Долороза» («дорога скорби») служит для обозначения пути, который прошел Иисус Христос перед распятием. Сегодня такое наименование носит одна из улиц Иерусалима в Старом городе. Начинается она у Львиных ворот и заканчивается Храмом Гроба. В древности маршрут паломников по этой улице насчитывал 20 остановок, сегодня на вашем пути попадется всего 9 таких остановок, еще 5 расположены вблизи Храма Гроба Господня.

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Далее на западном склоне Храмовой Горы находится Стена плача – сооружение, которое представляет собой часть древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы в Старом Городе Иерусалима, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. Общая протяженность стены поставляет почти 60 метров, а высота достигает 20 метров. Стена плача является главной святыней в иудаизме, но паломники со всего мира приезжают в Иерусалим ради того, чтобы оставить свое послание Всевышнему.

На вершине Храмой горы находится еще одна значимая уже для мусульманского мира святыня – мечеть Купол Скалы, внутри которой есть выступающий камень. По приданиям, именно с этого камня пророк Мухаммед вознесся на небо на крылатом коне. Не заметить это культовое сооружение просто невозможно, так как золотой купол мечети, диаметр которого достигает 20 метров, видно издалека. Храм был построен в конце 7 века, подвергался разрушениям и пожарам, «переходил» от мусульман к христианам, а сегодня является недействующим.

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Как целый «свод» достопримечательностей нужно отметить и сам район Старого города – древнюю часть Иерусалима. Его территория полностью обнесена пятиметровыми стенами из камня, общая протяженность которых составляет четыре километра. Сегодня в эту часть Иерусалима можно попасть пройдя через одни из семи ворот крепости. Интересно, что стены, строительство которых датируется первым веком, не раз подвергались разрушениям и восстанавливались, однако в наше время ворота находятся на тех же местах, что и много веков назад.

Между Старым городом и Иудейской пустыней, в восточной части Иерусалима, возвышается Масличная гора. Первые упоминания об этом месте можно встретить еще в Ветхом завете. Сейчас у ее подножья находится старое еврейское кладбище, а по ее склонам «рассыпано» множество храмов. Туристам, которые отправляются на экскурсию в гору, стоит хорошенько подготовиться, потому что высота каждой вершины достигает восьми сотен метров на уровнем моря. Также на ее склонах расположена самая популярная смотровая площадка, с которой открывается вид на весь Иерусалим.

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Невозможно не отметить и Церковь всех наций или же Базилику агонии. Особенность этого действующего католического храма – камень, на котором, согласно приданиям, Иисус молился последний раз. Алтарь храма находится не внутри сооружения, а снаружи – в Гефсиманском саду и использовать его имеют право христиане различных конфессий.

Если же вы проведете в Иерусалиме более трех дней, то советуем обратить внимание и на гору Сион, которая стала символом земли обетованной для всех евреев мира. И на археологический музей Рокфеллера с Великой синагогой Иерусалима. Внимание православных туристов также может привлечь Горненский женский монастырь в Эйн-Кареме.

А что же с морем?

Израиль у многих туристов ассоциируется с морем - для кого-то благодаря библейским сюжетам, а для кого-то благодаря известной на весь мир косметике Мертвого моря. Да и климат в стране более чем благоприятный для пляжного отдыха.

Тем не менее, в самом Иерусалиме моря нет. Ближе всего отсюда добираться до пляжа Калия на берегу Мертвого моря – около 40 километров. Его отмечают как один из самых популярных и удобных в регионе. Если же захотите на Средиземное море – тогда лучше переместиться в Тель-Авив. От Иерусалима это около 70 километров. А вот от аэропорта Бен-Гурион – куда ближе, всего-то 25 километров.

Что привезти с собой из города трех религий

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В такой многонациональной и мульти религиозной стране, как Израиль, с ее большим количеством рынков, сувенирных магазинов и лавочек, выбор сувениров будет несложным и интересным.

В традиционные сувенирные наборы входят: иконы, крестики и образки, а также «наборы паломников», в которых святая вода, земля, масло и/или ладан. Украшения, красные нити, магниты и многие другие вещи с изображением «Маген Давид» – шестиконечной Звезды Давида. Сюда же можно отнести и израильскую керамику, с ее традиционными сине-белыми узорами.

Из продуктов питания на первом месте конечно же стоит хумус – традиционная израильская бобовая паста. Местные финики и десятки разновидностей орехов, которые ну уж очень сильно, отличаются по вкусу от тех, которые завозятся в Украину. А также оливки и оливковое масло, которое по своему качеству ничуть не уступает греческому.

Косметика Мертвого моря, которая известна по всему миру и продается практически на каждой улице в Израиле, тоже является самым популярным подарком. Но не забывайте сохранять чеки, чтобы при вылете у пограничной службы не возникало вопросов.

Ольга Броскова