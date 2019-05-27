Инстаграмная столица: самые красивые локации для фотосессии в Киеве

Для того, чтобы регулярно пополнять свой Instagram-блог красочными и стильными фото, совершенно не обязательно постоянно находиться в разъездах. Ведь и в своем городе, при правильном подходе, можно найти немало интересных мест. Своими любимыми Instagram-локациями Киева с УНИАН.Туризм поделилась украинская блогер Яна Слободяник.

Киев как на ладони

Наверное, одни из самых популярных фотографий в соцсетях, которые получают максимум лайков, комментариев и активность подписчиков, это снимки, сделанные с высоты. Поэтому не упустите возможность посетить в столице кафе или ресторан на крыше.

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«Все люди любят огромные пространства с видами на город. Чтобы это было высоко, с видом на природу – озеро, лес, реку, либо на киевские улицы. Чем выше, тем лучше. Очень много лайков, комментариев набирают именно те фото, которые сделаны от 15 этажа и выше. Особенно советую посетить рестораны на последних этажах высоток или просто открытые крыши многоэтажек. Это всегда романтично, слегка экстремально и очень живописно на фото. Когда на снимке открываются просторы до линии горизонта, это всегда впечатляет подписчиков».

Среди заведений, где можно сделать красочные фото на фоне города или заходящего солнца, в Киеве можно выделить Avalon (открывается прекрасный вид на старый Киев и ботанический сад имени Фомина), «Атмосферу» (с террасы отлично виден старый центр Киева), MUR MUR (вид на площадь Льва Толстого), CITY BEACH CLUB, который называют самой большой террасой под открытым небом в Киеве, и другие заведения.

Изысканная готика в центре Киева

В Instagram особенно пользуются популярностью фотографии на фоне архитектуры. В Киеве по этой тематике можно разгуляться на Подоле, Воскресенке, Печерске. Ну а если вам хочется чего-то более экстравагантного, езжайте к Николаевскому собору, который находится недалеко от станции метро Олимпийская. Это неоготика, не слишком типичная для Киева. Фото около этого шедевра архитектуры обречены на успех. Массивные двери, высокие шпили и узкие окна костела — все это словно переносит в старую Европу, а лестница столичного отеля напротив обеспечивает еще один красивый ракурс для съемки.

«Николаевский собор – тоже must see для любого Instagram-пользователя, кто хочет оригинальную и очень красивую фотографию из Киева. Это очень интересное место: с одной стороны находится изысканное здание католического собора. А прямо напротив – современный отель, на фоне которого получаются отличные снимки офисных луков. Это место советую всем, фото получаются умопомрачительные с любого ракурса. Кстати, не важно, когда вы попадете к собору – и зимой, и летом фотографии получаются очень атмосферные. А если вы человек с творческим подходом, с этого места можно сделать невероятные фото, и никто никогда не скажет, что это Киев. Очень советую, это огромное поле для фантазии Instagram-блогеров».

Киевское море

Как говорят Instagram-блогеры, море – всегда самое кликабельное и лайкаемое в соцсетях. Конкурировать с ним могут разве что только котики и собачки. Но мало у кого есть возможность каждые выходные ездить в Одессу за новой порцией морских снимков. Отчаиваться не стоит, на фоне Днепра и Киевского моря получаются просто шикарные снимки, которые украсят ленту в соцсетях, добавив ощущение отдыха вашим фотографиям.

«Фото, сделанные возле водоемов, всегда получают очень много комплиментов. Такие снимки всегда дают ощущение расслабленности, свободы, бесконечности и единения с природой. Как раз это и нравится пользователям соцсетей. Неважно – это река или озеро, они всегда смотрятся живописно. А если позади тебя море – это 100% успешное фото. Сразу посыпятся комментарии, вопросы, комплименты. Поэтому очень советую поехать на Киевское море. Оттуда можно сделать фотографии не хуже, чем из курортных городов. Когда на фото есть море, никакой дополнительный реквизит не нужен. Море заполняет все пространство, и не хочется ничего больше добавить».

Уютные кафе

В Киеве есть небольшие и очень уютные кафе, которые напоминают о парижских. Здесь можно присесть с чашечкой чая у окна, возле полки с книгами или на красивом диване – и красивые, атмосферные фотографии гарантированы.

Таких заведений в столице немало – например, это сеть кафе Friends, «Желток», «Банка», «Руккола». Среди них Яна выделяет Milk Bar. Ведь, по словам блогера, это идеальная локация для красивых фото, уже начиная со входа в заведение.

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«В Milk Bar всегда празднично и нарядно, это как раз подходит для создания Instagram-снимков. Фотозоны – визитная карточка заведения. Каждый раз они посвящены какой-то другой тематике, и меняются очень часто (буквально каждые 2-3 недели). Тут даже не нужно ломать голову над композицией фотографии, ведь вам предоставляются уже готовые яркие локации для снимков. Чтобы объяснить, насколько пользователям Instagram нравится «зачекиниться» в этом заведении, приведу пример. Когда у кафе был день рождения, перед входом буквально несколько дней стояла очередь из людей, желающих сфотографироваться. Это говорит само за себя».

Стильный Киев

Если же вы увлечены уличной сьемкой или вы – блогер, который специализируется на моде, тогда вам нельзя обойти стороной киевский Пассаж. Он находится за аркой на улице Крещатик. Это аллея модных брендовых магазинов и бутиков, которые расположены в старинных столичных зданиях. Отдельного внимания заслуживают изысканные витрины, которые могут стать отличным фоном для ваших фотографий.

«Пассаж» – незаменимое место для fashion-блогеров и фотографов, street-сьемки. Здесь люди фотографируют лук-буки, свои наряды. Можно сказать, что это маленький Париж или Милан в сердце Киева. Здесь царит атмосфера моды».

«Если же вы хотите разбавить свой профиль «помпезными» фото, вам нужно в ресторан «Маяк» или «Веранда на Днепре». Снимки, сделанные в интерьерах этих заведений помогут сделать ваш профиль в Instagram элегантнее. Здесь собирается киевский бомонд, можно встретить много красивых людей и сделать яркие фото. Среди самых популярных локаций – подсвеченные лестницы, окна».

Резиденция «Межегорье»

Межигорье – место, которое вот уже 5 лет находится в списке «Must visited» для многих украинцев и не только. Посетить резиденцию нужно еще и потому, что здесь можно сделать очень красивые фотографии. Если говорить о локациях Межегорья, их очень много: здесь есть мосты, искусственные озера, поле для гольфа, аллеи, множество фонтанов, живописных дорожек и удивительные животные.

«В первую очередь, Межегорье – очень красивое место для фотосьемки в стиле love-story. Если вы хотите сделать фото со своей второй половинкой, вам стоит приехать сюда. В Межегорье также проводят фотосессии для молодоженов. Много зелени, сейчас как раз все в цвету, - вы получите большую подборку фотографий для своего Instagram-профиля.

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На этом список необычных локаций точно не заканчивается. Ведь, гуляя по Киеву, можно найти много интересного и впечатляющего. Поэтому берите с собой телефон, пауэрбанк, друзей и – вперед, исследовать самые дальние улочки столицы и делать самые красивые фото для своего профиля в Instagram.

Вероника Кордон