Как не уснуть за рулем во время долгого путешествия: топ-5 советов водителям (видео)
Долгие утомительные поездки нередко вызывают сонливость, но есть несколько способов взбодриться.
Выезжайте до рассвета
Вместе с восходом солнца просыпается и человеческий организм, даже если вы встаете гораздо позже.
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Делайте гимнастику
Каждые два часа старайтесь останавливаться на 10-15 минут. Выйдите из машины, подвигайтесь, проветрите салон, отдохните - это придаст сил.
Запаситесь лимоном и апельсином
Цитрусовые ароматы зарядят вас бодростью и повысят остроту ночного зрения.
Пища, что обладает тонизирующим эффектом
Автолюбителям стоит запастись в дорогу фруктами, орехами и семенами. Такая еда дает прилив энергии, на некоторое время активизирует мозговую деятельность организма.
Сон - лучшее лекарство
Самый лучший и действенный способ поспать 15-20 минут. Полученного после этого заряда бодрости хватит как минимум на 2-3 часа вождения.