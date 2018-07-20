Как не уснуть за рулем во время долгого путешествия: топ-5 советов водителям (видео)

Лето в самом разгаре и сезон отпусков набирает обороты. Много семей едут в дальнюю дорогу на своих автомобилях.

Долгие утомительные поездки нередко вызывают сонливость, но есть несколько способов взбодриться.

Выезжайте до рассвета

Вместе с восходом солнца просыпается и человеческий организм, даже если вы встаете гораздо позже.

Читайте также60% украинцев планируют путешествия самостоятельно и тратят на отдых вдвое меньше мирового уровня - исследование

Делайте гимнастику

Каждые два часа старайтесь останавливаться на 10-15 минут. Выйдите из машины, подвигайтесь, проветрите салон, отдохните - это придаст сил.

Запаситесь лимоном и апельсином

Цитрусовые ароматы зарядят вас бодростью и повысят остроту ночного зрения.

Пища, что обладает тонизирующим эффектом

Автолюбителям стоит запастись в дорогу фруктами, орехами и семенами. Такая еда дает прилив энергии, на некоторое время активизирует мозговую деятельность организма.

Сон - лучшее лекарство

Самый лучший и действенный способ поспать 15-20 минут. Полученного после этого заряда бодрости хватит как минимум на 2-3 часа вождения.