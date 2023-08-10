Презентация Pad 6 Max запланирована на 14 августа. Тогда же китайский производитель представит складной смартфон Mix Fold 3 и другие новинки.

Производитель Xiaomi объявил о скором запуске своего самого большого планшета Pad 6 Max, который получит дисплей, сопоставимый с экраном ноутбука. Диагональ новинки составит около 14 дюймов.

Опубликованный постер демонстрирует дизайн планшета, который будет идентичен 11-дюймовой модели Pad 6, представленной ранее. Среди внешних отличий двух версий значатся лишь размер экрана и дополнительная задняя камера в Pad 6 Max.

Согласно ранним утечкам, планшет предложит флагманский чип Snapdragon 8+ Gen, 8 или 12 ГБ оперативной памяти на выбор, 144-герцовый іPS-экран с разрешением 2,8К мм быструю зарядку мощностью 68 Вт.

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В августе пройдет следующая крупная презентация Xiaomi

Презентация Xiaomi Pad 6 Max пройдет в следующий понедельник, 14 августа. Там же покажут еще как минимум четыре новинки.

Уже подтверждено, что помимо планшета-"гиганта", на мероприятии дебютируют складной смартфон MIX Fold 3, игрофлагман Redmi K60 Extreme Edition, а также фитнес-браслет Smart Band 8 Pro.

Ранее в этом месяце Xiaomi также представила один из самых дешевых смартфонов на рынке. У него большой 90-герцовый дисплей, оптимальный процессор и неплохая камера, а оценили его в дешевле 5000 грн.

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