Теперь через мессенджер можно показать свой экран во время видеозвонка. Можно транслировать как отдельные приложения, так и или весь экран.

Несмотря на статус самого популярного мессенджера в мире, WhatsApp до сих пор он не имеет многих функций, которые давно стали нормой в продуктах конкурентов. В последнем апдейте была замечена полезная опция, которая давно знакома пользователям Telegram.

Теперь через мессенджер можно показать свой экран во время видеозвонка. Пригодится, если нужно что-то наглядно показать или помочь с удаленной настройкой чего-нибудь на смартфоне или компьютере.

Чтобы включить демонстрацию экрана, нужно нажать на значок "Поделиться", который появится в окне управления вызовам во время видеозвонка. После этого все, что происходит на экране, будет видно собеседнику.

Видео дня

Опция уже начала появляться в WhatsApp для Android и iOS. Апдейт распространяется постепенно и станет доступен всем в течение нескольких недель.

Позже разработчики обещают добавить еще несколько функций: поддержку нескольких аккаунтов на одном смартфоне и возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах. Также Android-версия приложения впервые за много лет получит редизайн.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как перенести WhatsApp на другой смартфон. Этот процесс заметно упростили – теперь достаточно просто отсканировать QR-код.

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