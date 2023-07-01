Теперь, чтобы передать историю чатов с одного устройства на другое, достаточно просто отсканировать QR-код.

В мобильном клиенте WhatsApp появилось очень полезное нововведение. Теперь можно перенести историю переписки с одного смартфона на другой, просто отсканировав QR-код.

Об этом разработчики мессенджера сообщили в своем твиттере. Отмечается, что данные передаются локально и в зашифрованном виде.

Для переноса истории чатов необходимо убедиться, что оба смартфона активны и подключены к одной и той же сети Wi-Fi. Затем нужно зайти в настройки мессенджера и в разделе "Чаты" найти опцию "Перенос чатов". Все, что останется – отсканировать QR-код с помощью камеры нового смартфона.

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Новый процесс переноса является более быстрым и простым, чем облачная альтернатива, которая включает в себя резервное копирование истории чатов в iCloud или Google Drive, а затем загрузку на новое устройство. Вдобавок, это позволяет избежать ограничений облачного хранилища.

Функция уже появилась в апдейте для iOS и Android, но он распространяется постепенно – на это может потребоваться от 1 до 3 дней.

Стоит отметить, что данный метод переноса чатов возможен только между смартфонами с одной и той же операционной системой. То есть перенести чаты с iPhone на Android-смартфон или с Android-смартфона на iPhone нельзя. Скорее всего, такая возможность будет реализована в будущем.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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