Среди самых успешных кейсов есть взлом Rutube на 9 мая и остановка работы российской национальной системы маркировки товаров и сервиса "1С".

Украинская IТ-армия с начала военных действий России на территории Украины атаковала более 1800 российских онлайн-ресурсов

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе.

"Еще до начала полномасштабного вторжения Россия постоянно атаковала Украину на киберфронте. Мы отражали кибератаки России и усиливали киберустойчивость государства. Но с началом войны мы начали не только защищаться, но и создали украинские кибервойска, которые ведут борьбу против врага и переходят в мощное наступление. С тех пор нашей IT-армии уже удалось атаковать более 1800 российских онлайн-ресурсов", - отметил Федоров.

По его словам, среди самых успешных кейсов есть взлом Rutube на 9 мая и остановка работы российской национальной системы маркировки товаров и сервиса "1С".

Справка УНИАН. IT-армия Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав IТ-армии входит более 300 тыс. волонтеров. IТ-армия объединила как и украинских, так и иностранных профессионалов.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры рассказали, как "положили" крупнейший российский видеохостинг Rutube.

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