Нейросеть является аналогом ChatGPT или Google Bard и призвана помочь киберпреступникам.

Неизвестный разработчик создал собственный аналог "умного" чат-бота ChatGPT, который, в отличие от оригинала и похожих ИИ, предназначен для помощи хакерам создавать вредоносные программы и проводить фишинговые атаки.

Как сообщает портал PCMag, платформой может воспользоваться любой желающий, для этого потребуется подписка.

Чтобы доказать работоспособность WormGPT, создатель проекта опубликовал скриншот, где нейросеть попросили создать вредоносное ПО, написанное на языке программирования Python, и дать советы по созданию вредоносных атак. Тот дал необходимые советы по организации кода и доказал свою эффективность.

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Известно, что в качестве платформы при создании чат-бота использовалась большая языковая модель GPT-J с открытым исходным кодом от 2021 года. WormGPT "скормили" гигабайты материалов, связанных с разработкой вредоносного ПО.

Эксперты, специализирующейся на кибербезопасности, компании SlashNext проверили возможности WormGPT. После их запроса написать письмо для фишинга, чат-бот составил убедительное письмо, которое ввело на ссылку-обманку для кражи данных.

Подписка на WormGPT стоит 60 евро в месяц, годовая обойдется в 550 евро. Эксперты отмечают, что это очевидный признак того, что генеративный ИИ может стать оружием в руках киберпреступников. И со временем подобные технологии будут совершенствоваться.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в ChatGPT нашли лазейку, которая выдает рабочие ключи активации Windows. Различные пользователи смогли активировать 10, 10 Pro и даже 11.

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