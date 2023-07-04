Уникальный дизайн от первого поколения оставили и во втором, появился и новый серый цвет.

Блогер MKBHD первым заполучил Nothing Phone (2) и показал его особенности. Второе поколение смартфона получило обновленный дизайн, также появился новый серый цвет.

По сравнению с предыдущим поколением, смартфон стал еще больше, но сзади грани теперь более скругленные, Кроме того, диодные ленты на задней поверхности стали прерывистыми, а их количество увеличилось с 12 до 33.

Из новых фишек LED-полосок: теперь они могут работать как таймер и индикатор уровня громкости. Также можно настроить их поведение при получении уведомлений из разных приложений.

По железу от первого поколения Nothing Phone (2) отличается уже флагманским чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 вместо "среднего" Snapdragon 778G и увеличенной с 4500 до 4700 мАч батареей. Также он получит AMOLED-экран, быструю зарядку и стереодинамики.

Ценник ожидается в районе $800 (29 000 грн), но точные цифры узнаем на полноценной презентации, которая намечена на 11 июля.

Напомним, первое поколение Nothing Phone дебютировало прошлым летом. Благодаря своему необычному дизайну и доступной цене устройство получило статус "убийцы Android-смартфонов", а журналисты даже называли его "самым инновационным смартфоном" года. В Украине цены на аппарат стартуют от 17 000 грн.

Ранее специалисты DxOMark назвал смартфон с самым лучшим экраном на сегодняшний день – им стал Pixel Fold. Складной смартфон Google опередил всех конкурентов, включая Apple и Samsung, которые традиционно славятся качеством дисплеев.

Вас также могут заинтересовать новости: