Компания также выпустила руководство о том, как использовать свою ОС на новых компьютерах Apple.

Компания Microsoft официально санкционировала использование операционной системы Windows 11 на компьютерах и ноутбуках Apple с процессорами M1 и M2.

Для этих целей компания предлагает использовать приложение Parallels Desktop 18. Это ПО позволяет запускать ARM-версии Windows 11 Pro и Enterprise в виртуальной среде.

При этом Microsoft уточняет, что у такой версии есть свои ограничения – например, нет поддержки приложений с использованием технологий DirectX 12 или OpenGL3.3. Кроме того, система не сможет запустить некоторые сторонние антивирусы и инструменты с глубокой интеграцией в Windows. Вдобавок нет подсистем Android и Linux.

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Есть и другой официальный способ запустить Windows 11 на Mac или MacBook – при помощи сервиса Windows 365 Cloud PC. Пользователи могут арендовать у Microsoft виртуальный ПК с выбранными характеристиками, установить на него необходимый софт и пользоваться как своим собственным. Однако стоит такая аренда $30 ежемесячно.

Вышла Windows 11 для слабых компьютеров и ноутбуков

Ранее УНИАН рассказывал о способе установить Windows 11 на старое устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям. Речь идет об облегченной версии ОС под названием Tiny11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно.

Известно, что за основу взят дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 образца сентября 2022 года, а для установки этой версии требуется лишь 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на диске. Скачать Tiny11 можно тут.

К слову, ранее в сети появился график обновлений Windows 11 на весь 2023. Если раньше основные нововведения внедрялись в ОС один или два раза в год, то теперь пользователи будут регулярно получать новые функции каждые несколько месяцев.

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