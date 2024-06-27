Эти девайсы поддерживают HyperOS (Android 14), но эта версия ОС станет для них последней.

Осенью этого года для устройств Xiaomi, Redmi и Poco начнут выходить первые обновления HyperOS 2.0, построенные на операционной системе Android 15. Первыми обновятся флагманские модели, а более бюджетные устройства будут обновляться весь 2025 год.

Вместе с тем многие модели Xiaomi и ее суббрендов лишатся поддержи ПО в этом году. Журналисты GizmoChina собрали список моделей смартфонов и планшетов, которым не суждено будет обновиться до Android 15. Эти девайсы поддерживают Android 14, но эта версия ОС станет последней.

Xiaomi:

Xiaomi Civi

Xiaomi 12X

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Mix 4

И более старые модели

Redmi:

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi Note 12 5G

Redmi K60E

Redmi 12C

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Discovery

Redmi Pad

Redmi Note 11R

Redmi A1+

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime 5G

Redmi A1

Redmi Note 11 SE

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 SE

Redmi 10 Power

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10A

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K40S

Redmi 10

Redmi 10C

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi 10 (2022)

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11S

И более старые модели

Poco:

Poco X5

Poco X5 Pro

Poco X4 GT

Poco X4 Pro 5G

Poco M5

Poco M5s

Poco M4 5G

Poco M4 Pro 5G

Poco F4

Poco F4 GT

Poco C55

Poco C50

Poco C40

И более старые модели

Всем вышеперечисленным моделям уже 2-3 года, впрочем, есть в списке и совсем новые смартфоны, например Redmi 12C. Он вышел в январе 2023 года, но из-за своей дешевизны получил самые короткие сроки поддержки ПО.

Видео дня

Напомним, начиная с сентября 2023 года, Xiaomi продлила период поддержки своих устройств до четырех лет мажорных обновлений Android и пяти лет для обновлений безопасности. Но те модели, которые вышли до сентября 2023-го, останутся с прежней поддержкой.

Бета-тестирование новейшей операционной системы Android 15 прямо сейчас доступно на устройствах Pixel, а также некоторых Xiaomi, OnePlus, Nothing и аппаратах других брендов.

Известно, что с выходом Android 15 система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сообщит, что не так с вашим телефоном без похода в СЦ. А еще все cмартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

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