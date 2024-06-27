Для более 70+ устройств Xiaomi последней версией ОС останется Android 14 / Скриншот

Осенью этого года для устройств Xiaomi, Redmi и Poco начнут выходить первые обновления HyperOS 2.0, построенные на операционной системе Android 15. Первыми обновятся флагманские модели, а более бюджетные устройства будут обновляться весь 2025 год.

Вместе с тем многие модели Xiaomi и ее суббрендов лишатся поддержи ПО в этом году. Журналисты GizmoChina собрали список моделей смартфонов и планшетов, которым не суждено будет обновиться до Android 15. Эти девайсы поддерживают Android 14, но эта версия ОС станет последней.

Xiaomi:

  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge 5G
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi 10S
  • Xiaomi Mi 10i 5G
  • Xiaomi Mi Mix Fold
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro
  • Xiaomi Mix 4
  • И более старые модели

Redmi:

  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi A2
  • Redmi A2+
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi K60E
  • Redmi 12C
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 12 Discovery
  • Redmi Pad
  • Redmi Note 11R
  • Redmi A1+
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi A1
  • Redmi Note 11 SE
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K50i
  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi Note 11 SE
  • Redmi 10 Power
  • Redmi 10 Prime 2022
  • Redmi 10A
  • Redmi Note 11S 5G
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K40S
  • Redmi 10
  • Redmi 10C
  • Redmi Note 11E
  • Redmi Note 11E Pro
  • Redmi K50 Gaming
  • Redmi 10 (2022)
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • Redmi Note 11S
  • И более старые модели

Poco:

  • Poco X5
  • Poco X5 Pro
  • Poco X4 GT
  • Poco X4 Pro 5G
  • Poco M5
  • Poco M5s
  • Poco M4 5G
  • Poco M4 Pro 5G
  • Poco F4
  • Poco F4 GT
  • Poco C55
  • Poco C50
  • Poco C40
  • И более старые модели

Всем вышеперечисленным моделям уже 2-3 года, впрочем, есть в списке и совсем новые смартфоны, например Redmi 12C. Он вышел в январе 2023 года, но из-за своей дешевизны получил самые короткие сроки поддержки ПО.

Видео дня

Напомним, начиная с сентября 2023 года, Xiaomi продлила период поддержки своих устройств до четырех лет мажорных обновлений Android и пяти лет для обновлений безопасности. Но те модели, которые вышли до сентября 2023-го, останутся с прежней поддержкой.

Бета-тестирование новейшей операционной системы Android 15 прямо сейчас доступно на устройствах Pixel, а также некоторых Xiaomi, OnePlus, Nothing и аппаратах других брендов.

Известно, что с выходом Android 15 система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сообщит, что не так с вашим телефоном без похода в СЦ. А еще все cмартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

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