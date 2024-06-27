Осенью этого года для устройств Xiaomi, Redmi и Poco начнут выходить первые обновления HyperOS 2.0, построенные на операционной системе Android 15. Первыми обновятся флагманские модели, а более бюджетные устройства будут обновляться весь 2025 год.
Вместе с тем многие модели Xiaomi и ее суббрендов лишатся поддержи ПО в этом году. Журналисты GizmoChina собрали список моделей смартфонов и планшетов, которым не суждено будет обновиться до Android 15. Эти девайсы поддерживают Android 14, но эта версия ОС станет последней.
Xiaomi:
- Xiaomi Civi
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 10i 5G
- Xiaomi Mi Mix Fold
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Mix 4
- И более старые модели
Redmi:
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi Note 12 5G
- Redmi K60E
- Redmi 12C
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Discovery
- Redmi Pad
- Redmi Note 11R
- Redmi A1+
- Redmi 11 Prime
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi A1
- Redmi Note 11 SE
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50i
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11 SE
- Redmi 10 Power
- Redmi 10 Prime 2022
- Redmi 10A
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K40S
- Redmi 10
- Redmi 10C
- Redmi Note 11E
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 10 (2022)
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11S
- И более старые модели
Poco:
- Poco X5
- Poco X5 Pro
- Poco X4 GT
- Poco X4 Pro 5G
- Poco M5
- Poco M5s
- Poco M4 5G
- Poco M4 Pro 5G
- Poco F4
- Poco F4 GT
- Poco C55
- Poco C50
- Poco C40
- И более старые модели
Всем вышеперечисленным моделям уже 2-3 года, впрочем, есть в списке и совсем новые смартфоны, например Redmi 12C. Он вышел в январе 2023 года, но из-за своей дешевизны получил самые короткие сроки поддержки ПО.
Напомним, начиная с сентября 2023 года, Xiaomi продлила период поддержки своих устройств до четырех лет мажорных обновлений Android и пяти лет для обновлений безопасности. Но те модели, которые вышли до сентября 2023-го, останутся с прежней поддержкой.
Бета-тестирование новейшей операционной системы Android 15 прямо сейчас доступно на устройствах Pixel, а также некоторых Xiaomi, OnePlus, Nothing и аппаратах других брендов.
Известно, что с выходом Android 15 система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сообщит, что не так с вашим телефоном без похода в СЦ. А еще все cмартфоны будут дольше работать от аккумулятора.