Анонс ожидаем в марте – по слухам, бюджетники представят вместе с субфлагманским Galaxy A56.

Инсайдеры поделились серией рендеров, на которых показаны предстоящие бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A26 и Galaxy A36. Их выпустят вместе с субфлагманским Galaxy A56 в марте этого года.

Galaxy A26, как и Galaxy A56, получит переработанный дизайн блока камер. Вместо трех отдельно торчащих из корпуса объективов сенсоры здесь расположили в аккуратном овальном модуле.

А вот от "подбородка" снизу и устаревшего центрального отверстия для фронтальной камеры корейская компания все еще не отказывается.

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Samsung Galaxy A36 в плане дизайна более современный. У него нет каплевидного выреза, а рамки вокруг дисплея почти симметричные, но с немного увеличенным "подбородком".

В плане "железа", согласно утечке, Galaxy A36 получит 6,6-дюймовый FHD+ OLED-экран на 120 Гц, 8-ядерный процессор Snapdragon 6 Gen 3. 8 ГБ "оперативки" и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 45-ваттной проводной зарядкой.

Среди прочего ожидается, что и Galaxy A26, и Galaxy A36 будут получать обновления в течение шести лет. Если эта информация подтвердится, то устройства будут обновляться вплоть до 2031 года, когда выйдет Android 21. До этого линейка Galaxy A получала четыре года обновлений системы и пять лет обновлений безопасности

Исследование, проведенное аналитиками показало, что Samsung Galaxy A15 5G был самым продаваемым Android-смартфонов в 2024 году. Это бюджетная модель, которая предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и пять лет поддержки безопасности. В Украине она продается за ~7000 грн.

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